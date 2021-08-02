Yangınzedelere ve personellere yemek yardımı için seferber oldular

Adana'nın Aladağ ve Kozan ilçelerinde çıkan orman yangınları nedeniyle evleri yanan yangınzedelere ve personellere yemek yardımı için kentteki esnaf seferber oldu.

Adana'nın Aladağ ve Kozan ilçelerinde çıkan orman yangınları nedeniyle evleri yanan yangınzedelere ve personellere yemek yardımı için kentteki esnaf seferber oldu.

Adana'nın Aladağ ve Kozan ilçelerinde geçtiğimiz hafta çıkan orman yangınları ekiplerin havadan ve karadan uzun süren mücadeleleri sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle birçok vatandaşın evi ve hayvanları yandı. Kentteki esnaflar da yangınzedelere ve personellere yemek yardımı için adeta seferber oldu.

Kentte kebapçılık yapan Yaşar Aydın ve ekibi yangınzedelere ve personellere 500 Adana Kebap dağıttı.

Kentteki birçok esnaf ise yangın bölgesine tatlı, köfte, su ve yemek dağıtımında bulundu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı