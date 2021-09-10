Yangınzede eşek iyileşince emekliye ayrılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yangınzede eşek iyileşince emekliye ayrılacak

Yangınzede eşek iyileşince emekliye ayrılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Osmangazi Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını sırasında yaralanan ve Haytap Derneği tarafından Bursa'ya getirilen yaralı eşeği ameliyat ederek sağlığına kavuşturdu.

Osmangazi Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını sırasında yaralanan ve Haytap Derneği tarafından Bursa'ya getirilen yaralı eşeği ameliyat ederek sağlığına kavuşturdu. Yaralı eşek, tamamen sağlığına kavuştuğunda emekli hayvanlar çiftliğine götürülecek.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen ve geniş bir alana yayılan orman yangınında birçok hayvan zarar gördü. Gönüllü veterinerler ile hayvan dernekleri harekete geçerek, yangından sağ kurtulan yaralı hayvanların hayata tutunmasına yardımcı oldu. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından Manavgat yangınından kurtarılan bir eşek, Antalya'da yapılan ilk müdahalenin ardından geniş kapsamlı muayene edilmesi ve yaralarının bakımı için Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne getirildi.

Yapılan muayene sonucunda eşeğin yanan bölgelerinde enfekte yarası oluştuğu ve aynı zamanda testislerinde de yangı olduğu tespit edildi. Eşeğin acilen operasyona alınması gerektiğine karar veren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimler, yaralı eşeğe operasyon yaptı. Yaklaşık bir saat süren operasyon sonucunda eşeğin yanık bölgelerindeki enfeksiyon temizlenirken, testislerine de gerekli müdahale yapıldı. Eşek, operasyonlar sonrası kısa sürede ayağa kalkarak sağlığına kavuştu.

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dilek Yosun, yapılan operasyon hakkında bilgiler vererek, "Manavgat yangınından kurtarılan can dostumuzu, barınağımızda sağlık kontrolünden geçirdik. Yanık bölgelerinde oluşan enfeksiyonu temizledik. Aynı zamanda kısırlaştırılmasını yaptık. Sağlığına kavuşmasının ardından HAYTAP Derneği'ne teslim edeceğiz" diye konuştu.

Bursa HAYTAP Temsilcisi Emre Demir de, "Manavgat yangınından kurtulan can dostumuzun, bacaklarında yanık izleri vardı. İlk müdahalesi Antalya'daki veteriner hekimlerimiz tarafından yapıldı. Yaralarının kontrolü ve kısırlaştırılması için can dostumuzu Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne getirdik. Burada başarılı bir operasyon geçirdi. Tamamen sağlığına kavuştuğunda emekli hayvanlar çiftliğine götüreceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Demet Akalın Haluk Levent
Spor Marcao Fatih Terim Şenol Güneş Okay Yokuşlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yangınzede eşek iyileşince emekliye ayrılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 01:15:27. #1.16#

title