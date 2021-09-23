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Yangınzede ailelere inşaat malzemesi desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Yangınzede ailelere inşaat malzemesi desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'ta yangından etkilenen ailelerin evleri ve ahırlarını tamamlamaları için inşaat malzemesi yardımı yapıyor.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'ta yangından etkilenen ailelerin evleri ve ahırlarını tamamlamaları için inşaat malzemesi yardımı yapıyor. Afetzede vatandaşların başvurusunun ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi oldukları belirlenen vatandaşlara, bulundukları mahallenin muhtarıyla da görüşülerek inşaat malzemesi desteği sağlanıyor.

"Ev ve ahırlar onarılıyor"

Yangında evlerini ve ahırlarını kaybeden ihtiyaç sahibi vatandaşlara onarım için inşaat malzemeleri teslim ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Manavgat Saraçlı Mahallesi'nde Balık Ailesi'ne ve Demirciler Mahallesi'nde Poyraz Ailesi'ne inşaat malzemeleri verildi. Yardımı teslim alan Havva Poyraz, "Kaba inşaatına yeni başladığımız inşaatımız için malzemeleri getiren Büyükşehir Belediyesi'nden Allah razı olsun" dedi. - ANTALYA

Yangınzede ailelere inşaat malzemesi desteği

Yangınzede ailelere inşaat malzemesi desteği

Yangınzede ailelere inşaat malzemesi desteği

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Haber: Yangınzede ailelere inşaat malzemesi desteği - Haberler
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