Yangınlarla mücadele için gelen Azerbaycan ekibi yurttan ayrıldı

Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Azerbaycan'dan gelen ekip, Türkiye'den ayrıldı.

Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Azerbaycan'dan gelen ekip, Türkiye'den ayrıldı.

Yangınların söndürülmesinden sonra Azerbaycan'a dönmek için 94 itfaiye aracıyla Türkiye-Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'na gelen 363 kişilik ekip, bir gün süreyle burada konakladı.

Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde ihtiyaçları karşılanan ekip, bugün sınır kapısından çıkış yaptı.

Ekip, AFAD ve Artvin Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerince uğurlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur