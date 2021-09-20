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Yangınlarla mücadele eden orman personeline ödül

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Yangınlarla mücadele eden orman personeline ödül

Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü, bu sezon güney illerindeki orman yangınları ile mücadeleye giden ve Eskişehir'deki yangınlarda da aktif görev yapan personel için plaket töreni düzenledi.

Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü, bu sezon güney illerindeki orman yangınları ile mücadeleye giden ve Eskişehir'deki yangınlarda da aktif görev yapan personel için plaket töreni düzenledi.

Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü personeli, bu yıl Antalya ve Muğla başta olmak üzere güney illerinde çıkan yangınlarda aktif görev yaptı. Alevlerle mücadeleye etkin bir şekilde destek olan ekipler, Eskişehir'deki yangınlarda da görev aldı. Yangınla mücadelede mesai harcayan 40 personel için plaket töreni düzenlendi. Törene Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Bozan, İşletme Müdürü Doğan Kiras, Öz Orman İş sendikası Şube Başkanı Abdürrahim Cerit ve personel katıldı.

Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras'ın takdim konuşmasının ardından kürsüye gelen Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, sıra dışı bir yıl yaşandığını belirterek, orman yangınlarının söndürülmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Temel, birlik ve beraberlik mesajı da verdi.

Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Bozan ve sendika başkanı Abdürrahim Cerit'in de yaptığı konuşmaların ardından plaket törenine geçildi. Emeği geçen personele plaket ve çeşitli hediyeler verildi. Toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından program sona erdi. - ESKİŞEHİR

Yangınlarla mücadele eden orman personeline ödül

Yangınlarla mücadele eden orman personeline ödül

Yangınlarla mücadele eden orman personeline ödül

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, orman yangınları sonrası yürütülen çalışmalar hakkında konuştu: (1)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, orman yangınları sonrası yürütülen çalışmalar hakkında konuştu: (1)

 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Antalya ve Muğla'daki orman yangınları)1305 konut ve 600 ahır projelendirildi, 1100 konut ve 600 ahırın da...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Antalya ve Muğla'daki orman yangınları)1305 konut ve 600 ahır projelendirildi, 1100 konut ve 600 ahırın da...

 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Orman yangınları) Antalya ve Muğla'da 2 bin 516 bağımsız birimin acil ağır hasarlı ve yıkık olduğunun...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Orman yangınları) Antalya ve Muğla'da 2 bin 516 bağımsız birimin acil ağır hasarlı ve yıkık olduğunun...
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Haber: Yangınlarla mücadele eden orman personeline ödül - Haberler
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