Yangınları söndüren kahramanlar ayaklarının tozu ile ormanlarda temizlik yaptı
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Yangınları söndüren kahramanlar ayaklarının tozu ile ormanlarda temizlik yaptı

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Tınas - Haberler | Yerel

- Yangınları söndüren kahramanlar ayaklarının tozu ile ormanlarda temizlik yaptı Afyonkarahisar ormanlarında cam şişe ve atıklar temizlendi Manavgat yangınından gelen orman işçileri Afyonkarahisar ormanlarında cam şişeleri temizledi Antalya'nın Manavagat ilçesinde çıkan orman yangınlarına...

- Yangınları söndüren kahramanlar ayaklarının tozu ile ormanlarda temizlik yaptı

Afyonkarahisar ormanlarında cam şişe ve atıklar temizlendi

Manavgat yangınından gelen orman işçileri Afyonkarahisar ormanlarında cam şişeleri temizledi

AFYONKARAHİSAR - Antalya'nın Manavagat ilçesinde çıkan orman yangınlarına destek için Afyonkarahisar'dan yangın bölgelerine giden ve görevlerini eksiksiz olarak yerine getiren kahraman orman işçileri kente döner dönmez ayaklarının tozu ile ormanlarda cam şişe temizliği yaptı.

Antalya'nın Manavagat ilçesinde çıkan orman yangınında mücadele eden Afyonkarahisarlı orman işçileri kentte dönerek, görevlerine başladı. Orman İşletme Müdürlüğü ile bir offroad kulübü işbirliğinde düzenlenen organizasyonla ormanlardaki cam şişeler ve atıklar toplandı.

Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökhan US yaptığı açıklamada, ormanlarda cam şişe ve atık temizliği yaptıklarını ifade ederek, "Burada bulunan özellikle cam şişeleri topladık. AFOFF Offroad Kulübümüzle birlikte güzel bir etkinlik yaptık. Ormanda bulunan özellikle cam şişer başta olmak üzere yangına sebebiyet verecek bütün maddeleri şuanda orman içerisinden topladık" dedi.

"Yangınlar cam şişer nedeniyle çıkıyor"

Afyonkarahisar Offroad Kulüp Başkanı Yalçın Şenkaya da, ormanlarda çıkanların büyük bir kısmının cam şişer nedeniyle çıktığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Ormanlar bizim hassas olduğumuz konular. Lütfen ormanlara karşı doğaya karşı biraz daha bilinçli olalım. Ormanlarımızı temiz tutalım. Görüyoruz yangınlar birçok olaylar oluyor. Bunların birçok sebebi cam şişeler ve atık maddeler. Bunlara karşı daha özenli davranırsak daha faydalı olacak."

Konuşmaların ardından ekipler gün boyu temizlik çalışmalarını sürdürdü.

Yangınları söndüren kahramanlar ayaklarının tozu ile ormanlarda temizlik yaptı
Yangınları söndüren kahramanlar ayaklarının tozu ile ormanlarda temizlik yaptı
Yangınları söndüren kahramanlar ayaklarının tozu ile ormanlarda temizlik yaptı
Yangınları söndüren kahramanlar ayaklarının tozu ile ormanlarda temizlik yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Tınas

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