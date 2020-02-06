Yangınlarda başrol sigaranın

06.02.2020 11:51 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:51

Geçtiğimiz yıl İzmir'de itfaiye kayıtlarına geçen 11 bin 145 yangın çıktı. Bu yangınların yüzde 94,91'i İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin başarılı müdahaleleri sayesinde başlangıç halindeyken söndürüldü. Fabrika, atölye, imalathane, işyeri, bina, araç, trafo, ot ve çöp yangınlarının maddi zararı 174 milyon 214 bin 790 TL'yi buldu. Bu hesaplamaya Ağustos 2019'da İzmir'de çıkan orman yangınlarının yol açtığı mali hasar dahil değil.

Açık alanda ateş yakanlar risk yaratıyor

Yangın konusunda vatandaşların daha dikkatli olmasını isteyen itfaiye yetkilileri, yangın çıkış sebepleri arasında yüzde 43,65 ile sigara izmaritinin en yüksek paya sahip olduğuna dikkat çekti. 11 bin yangının 4 bin 865'i (yüzde 43,65) sigara nedeniyle ortaya çıkarken, açık ateş 2 bin 480 (yüzde 22,25), elektrikte kısa devre 2 bin 77 (yüzde 18,64), kıvılcım 614 (yüzde 5,51) yangına neden oldu. Akaryakıt parlaması, baca tutuşması, hararet, infilak, kundaklama, kasıt, ihmal ve dikkatsizlik, LPG, ocak, soba, yıldırım gibi olaylar da diğer sebepler arasında yerini aldı.

Kaynak: Bültenler