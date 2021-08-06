Yangınlara karşı havada zorlu mesai

Yangınlara havadan müdahale eden ekiplerin zorlu mesaisi kayıt altına alındı.

Yangınlara havadan müdahale eden ekiplerin zorlu mesaisi kayıt altına alındı. Yüksek ısı ve dumanların arasına dalarak su boşaltan pilotlar, kuvvetli rüzgara rağmen yangınla mücadeleyi sürdürüyor. Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadelede sabahın ilk ışıklarıyla havalanan uçak ve helikopterler, gün batımına kadar alevlerle yoğun mücadele veriyor.

Antalya'nın Manavgat, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya, Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Milas ve Köyceğiz ilçelerindeki bazı bölgeler ile Isparta'nın Sütçüler ilçesi Çandır köyü Yazılı Kanyon Tabiat Parkı mevkisinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor.

Karadan mücadele sürerken, hava araçları da söndürme çalışmalarında etkin rol oynuyor.

Orman Genel Müdürlüğünün hizmetinde çalışan hava araçları ile yurt dışından desteğe gelen ekipler, havadan ve karadan yoğun çalışma yürütüyor.

Pilotlar zamanla yarışarak, yangını bir an önce kontrol altına almak için mücadele veriyor.

Antalya civarındaki yangınları söndürmek için gün doğmadan sabahın erken saatlerinde pistlere gelen pilotlar, Manavgat Ulualan Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi, Gazipaşa ve Antalya havalimanlarında hazırlık yapıyor.

Teknisyenler, hava araçlarının son kontrollerini yapıyor, yakıt ikmali gerçekleştiriliyor. Ardından havalanan helikopter ve uçaklar, alevlerin üzerine su boşaltıyor. Tekrar denizden, baraj ya da su göletlerinden su alan helikopterler zamanla yarışarak, alevleri durdurmaya çalışıyor. Gün içinde yakıt ikmali de yapan pilotlar, kuvvetli rüzgara rağmen yangınla mücadelesini sürdürüyor.

Bazı yangın söndürme uçakları da Antalya ve Gazipaşa'daki havalimanlarında tankerlerle su ikmali yapıldıktan sonra söndürme çalışmalarına katılıyor. Bazen alevlerin üzerinde aynı anda 6-7 hava aracı yer alıyor.

Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, İran, Hırvatistan ve İspanya'dan gelen helikopter ve uçaklar da söndürme çalışmalarında yer alıyor. tarım orman bakanlığı yangın söndürme

Kaynak: Habermetre