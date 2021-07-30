Son dakika haberi: Yangınlara karşı ekipler gece gündüz demeden görev başında
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Son dakika haberi: Yangınlara karşı ekipler gece gündüz demeden görev başında

Son dakika haberi: Yangınlara karşı ekipler gece gündüz demeden görev başında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Yangınlara karşı ekipler gece gündüz demeden görev başında -Ekipler yangın ihtimaline karşı denetimleri sıklaştırdı Son günlerde Türkiye'nin birçok farklı ilinde meydana gelen orman yangınları dolayısıyla Adıyaman'da da ekipler, gece gündüz demeden ormanlık alanlarda devriye atıyor.

Yangınlara karşı ekipler gece gündüz demeden görev başında

-Ekipler yangın ihtimaline karşı denetimleri sıklaştırdı

ADIYAMAN - Son günlerde Türkiye'nin birçok farklı ilinde meydana gelen orman yangınları dolayısıyla Adıyaman'da da ekipler, gece gündüz demeden ormanlık alanlarda devriye atıyor.

Son birkaç gündür farklı illerde meydana gelen orman yangınları dolayısıyla Adıyaman'da da ekipler devriye görevi yaparak olası yangınlara karşı dikkatli bir şekilde çalışma yürütüyor.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Karadağ Ormanlık alanı ve çevresinde rutin olarak yapmış oldukları devriye görevlerini sıklaştırdı. Ekipler, olası bir yangına karşı hazır kıta beklerken ormanlık alan içerisinde ve çevresinde bulunan kişilere de yangın konusunda daha dikkatli olmalarını ateş yakmamalarını, sigara içiyorlar ise izmaritlerini rast gele atmamalarını ve hatta ormanlık alandan uzak yerlerde sigara içmeleri konusunda uyarılarda da bulunuyor.

Yapılan denetimlerden oldukça memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar, doğanın daha dikkatli bir şekilde korunması gerektiğini ve denetimlerden dolayı ise itfaiye ekipleri ile jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Son dakika haberi: Yangınlara karşı ekipler gece gündüz demeden görev başında
Son dakika haberi: Yangınlara karşı ekipler gece gündüz demeden görev başında
Son dakika haberi: Yangınlara karşı ekipler gece gündüz demeden görev başında
Son dakika haberi: Yangınlara karşı ekipler gece gündüz demeden görev başında
Son dakika haberi: Yangınlara karşı ekipler gece gündüz demeden görev başında
Son dakika haberi: Yangınlara karşı ekipler gece gündüz demeden görev başında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir

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