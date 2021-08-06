Yangınlara karşı Buca Belediyesi alarmda
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Yangınlara karşı Buca Belediyesi alarmda

Yangınlara karşı Buca Belediyesi alarmda
Bültenler - Haberler | Güncel

İzmir'in merkezde en fazla ormanlık araziye sahip ilçesi olan Buca'da, orman yangınlarına karşı tedbirler üst düzeye çıkarıldı.

Buca Belediyesi, İzmir'in akciğerleri konumunda olan Kaynaklar ormanlarını korumak için 7/24 nöbette.Fen işleri ve park ekipleri su tankerleriyle ormanlık arazilerde olası bir yangına karşı nöbet tutarken, zabıta ekipleri ise denetimleri sıkılaştırdı. Orman yollarında vardiyalı olarak devriye gezerek sabotaja ve yangına karşı denetim yapan ekipler, bölgeye giriş çıkışları kontrol ederken Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Söndürmek için vereceğimiz savaşı korumak için verelim" dedi.

Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınlarına karşı seferberlik ilan ederek ekipleri yangın bölgesine gönderen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca'daki ormanlık arazilerin korunması için de birimleri harekete geçirdi.

7 GÜN 24 SAAT YANGIN NÖBETİ

Başkan Kılıç'ın talimatıyla Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 7 gün 24 saat orman yangına karşı nöbet sistemi başlattı. Olası bir yangına müdahale edebilmek için ormanlık bölgelerin yakınında su tankerleri hazır bekletildi.Her hangi bir yangın belirtisinde su tankerleri alevlerin büyümemesi için ilk müdahaleyi yapacak.

ORMANLARDA SIKI DENETİM

Yangına müdahale ekiplerinin yanı sıra olası bir sabotaja karşızabıta ekipleri emniyet yetkilileriyle koordineli bir şekilde devriye başlattı. Sabah, öğleden sonra ve gece olmak üzere 3 vardiyada toplam 6 farklı ekip, ormanların iç yollarında nöbetleşe kontrol sağlıyor.Öte yandan ekipler, ormanlık alanların olduğu yolların girişinde jandarma ve emniyete bağlı trafik yetkilileriyle araç girişlerini kontrol altına aldı. Araçlarda moloz, yanıcı madde gibi materyaller bulunan araçların bölgeye girişi engellendi.

SÖNDÜRMEK İÇİN VERECEĞİMİZ SAVAŞI KORUMAK İÇİN VERELİM

Olası bir tehlikeye karşı birimleri alarma geçiren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Ülkemizin altın değerindeki ormanlarında çıkan yangınlar hepimizin ciğerlerini yaktı. Ekiplerimizin bir kısmı Manavgat'ta çalışmalarına devam ederken diğer ekiplerimiz ise Buca'nın ormanlarını korumak için nöbette.Şimdi hep birlikte ormanlarımız için, yeşilimiz için tek yürek olma zamanı. Yangınları söndürmek için vereceğimiz savaşı korumak için verelim. Orman yangınlarına sebep olabilecek bir toz zerresini bile ormanlarımızı sokmayalım. Yangın riski görülür görülmez Alo 177'den ihbarı yapalım" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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