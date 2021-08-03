Yangınlar ne zaman başladı? Yangının kaçıncı günü? Orman yangınları son dakika!

Türkiye yangınlarla boğuşmaya devam ediyor. Bakan Pakdemirli, yangınlar ilgili son dakika gelişmelerini aktarırken Yangınlar ne zaman başladı? Yangının kaçıncı günü? sorularının yanıtları merak edildi. Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada 6 ilde 13 farklı yangınla mücadelenin devam ettiğini bildirdi. Orman yangınları son dakika! Orman yangınlarının kaçıncı günü?

Yangınlar ne zaman başladı? Yangının kaçıncı günü? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Manavgat'ta çıkan yangınların ardından ülkenin pek çok noktasında yangınları devam etmekte. Antalya'da 18, Adana ve Mersin'de 16 köy boşaltıldı. Yaralanmaların çoğu duman solunmasından kaynaklandı. Peki, Orman yangınlarının kaçıncı günü? İşte, Orman yangınları son dakika!

YANGINLAR NE ZAMAN BAŞLADI?

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangınları ilk olarak 28 Temmuz 2021 tarihinde başladı.

YANGININ KAÇINCI GÜNÜ?

Manavgat'ta başlayarak Antalya ve Muğla'da devam eden orman yangınlarının 7. günündeyiz. Milas'ta alevler Çökertme mevkiinde yayıldı. Bakan Pakdemirli, Isparta ve Denizli'de de yangınların çıktığını belirtti...

ORMAN YANGINLARI SON DAKİKA!

Yangınlarla ilgili son dakika gelişmeleri:

08.03: Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi. Yangının başladığı Başalan Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Aydın sınırları içinde kalan alanda yangının kontrol altına alındığını söyledi.

06.40: Muğla - Menteşe'nin Gazeller Mahallesi'nin Bozbayır mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına 5 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer, 3 itfaiye aracı ve orman işçileri karadan müdahale etmeye başladı.Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek olduğu öğrenildi.

03.06: Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın 12 saat sonra kontrol altına alındı.

02.01: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına destek vermeyi sürdürdüğünü bildirdi. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 400'den fazla Mehmetçiğin, 3 insansız hava aracı, 4 helikopter, 2 çıkarma gemisi, 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yaptığı belirtildi. Paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin verilecek her türlü ilave göreve de hazır olduğu vurgulandı.

01.26: Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına gece de devam ediliyor. Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Ortakonuş'un yanı sıra Çarızözü, Senir, Narağacı, Balkaya ve Ümütlü mahallerine sıçradı. Alevler ilçe merkezini de tehdit ettiği için Gündoğmuş ilçe merkezi tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekipler, yangın olan bölgelerde söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Rüzgarın etkisiyle anlık olarak bazı bölgelerde etkili olan yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kısmen kontrol altına alındı. Bölgeye sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan da etkili müdahalenin başlayacağı bildirildi.

01.00: Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını, havanın kararmasıyla birlikte karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Hisarönü Mahallesi'nde ormanlık alanda yükselen alevler rüzgarın şiddetini arttırmasıyla merkezdeki evler ve arabalara da sıçradı.

00.17: Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarının ilerlemesi nedeniyle bir mahalle daha tahliye edildi. İlçede Beydiğin Mahallesi'nde süren yangın, rüzgarın etkisiyle Kızıldağ Mahallesi'ne doğru ilerledi. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle Kızıldağ Mahallesi'nin tedbir amaçlı boşaltılması için vatandaşlar uyarıldı. Mahalle sakinleri kendi araçları, kamyonlar ve belediyeler tarafından tahsis edilen araçlarla, daha güvenli bölgeye gitmeye başladı.

00.09: Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı.

00.00: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5 gündür devam eden orman yangınları için kendisine bağlı saha ekiplerin koordinasyonunu sağlayan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, daha çok hava desteği isteyerek vatandaşları trafiğe çıkmamaları, görevlilere işini rahatlamaları çağrısında bulundu.

23.49: Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında başlayan yangın,Çamköy ve Alacaoğlu mahallelerini tehdit eder hale geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı ekipler de yangının mahalledeki evlere sıçrama ihtimali üzerine bölgede önlem aldı. Ekiplerin sarp arazide karadan yürüttüğü çalışmalara bir yangın uçağı da havadan destek verdi. Havanın kararması ile birlikte havadan müdahale sona ererken, Türlübey Mahallesi'nde alevlerin yaklaştığı yaklaşık 10 ev jandarma ekiplerinin kontrolünde boşaltıldı.

23.36: Aydın'ın Bozdoğan ilçesinin Başalan Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Muğlanın Kavaklıdere ilçesine sıçrayan orman yangında tahliye edilen Ortaköy Mahallesi'nde 2 ev, Nebiler Mahallesi'nde ise 1 ev kül oldu.

22.46: Bakan Pakdemirli, İzmir Buca'daki yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

22.40: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yangın bölgelerindeki SGK prim borçları ödemelerinin ertelendiğini duyurdu.

22.35: Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon Milli Park alanında, öğle saatlerinde başlayan orman yangının olduğu bölgede 4 ev, bir samanlık ve ahır yandı. Dumandan etkilenen 10 kişi ise hastanelerde tedaviye alındı. Yangın söndürme çalışmalarına helikopterler ve yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor. Çok sayıda iş makinesi, arazöz, itfaiye araçlarının yanı sıra sulama tankerleriyle yangın söndürülmeye çalışılıyor. Çalışmalara vatandaşlar da destek veriyor.

22.31: Bakan Pakdemirli, "Adana Karaisalı Bozcalar yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi.

22.05: Aydın'ın Bozdoğan ilçesinin Başalan Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Muğla il sınırlarındaki Kavaklıdere ilçesine sıçrayan orman yangınında, tedbir amaçlı Nebiler Mahallesi de tahliye edildi. Orman işçileri ve itfaiye personelleri, alevlerin önünü kesmek için karadan müdahalesini sürdürüyor.

21.22: Antalya'nın Demre ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

21.21: Bakan Pakdemirli, "Muğla Seydikemer yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor." açıklamasında bulundu.

21.09: Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, uçak ve helikopterlerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Göndoğmuş Kaymakamı Hamza Özbilgi, 'Bakanlarımız, valimiz ve vekillerimizin de destekleriyle 9 helikopter ve bir uçakla müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı. Dezenformasyon oluşturmaya çalışan birtakım kişi ya da gruplar, gerçeği yansıtmayan açıklamalar yaparak insanları korku ve paniğe sevk etmek istese de devletimiz tüm unsurlarıyla müdahale ederek yangını çok kısa sürede kontrol altına almayı başardı' dedi.

21.00: İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.