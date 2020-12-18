Yangınlar, hastalıklara yol açan mikropları etrafa yayıyor
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Yangınlar, hastalıklara yol açan mikropları etrafa yayıyor

18.12.2020 22:05 | Son Güncelleme: 18.12.2020 22:08
Yangınlar, hastalıklara yol açan mikropları etrafa yayıyor

Araştırmacılar, yangınlardan yükselen dumanların bulaşıcı hastalıklara yol açan mikropları uzak mesafelere taşıyabildiğini tespit etti.

Araştırmacılar, yangınlardan yükselen dumanların bulaşıcı hastalıklara yol açan mikropları uzak mesafelere taşıyabildiğini tespit etti.

BBC'deki habere göre, "Science" dergisinde yayımlanan ABD'de yürütülen çalışmada, orman yangınlarından yükselen dumanda bulunan mikropları yakalamak için yeni teknikler kullanıldı.

Araştırmacılar, havada yayılabilen 900'den fazla farklı bakteri ve yaklaşık 100 mantar türü buldu.

Idaho Üniversitesi Yangın Bilimi Bölümünden Leda Kobziar, yaptığı açıklamada, yangın dumanını solumaya maruz kalmanın sağlık üzerindeki etkilerinin bilindiğini ancak solunum sisteminde yaratacağı enfeksiyon riskinin genellikle göz ardı edildiğini vurguladı.

Dumanda çok sayıda bakteri bulunduğunu ve bunların uzun süre hayatta kalabileceğini ifade eden Kobziar, yangından kaynaklanan duman ve rüzgarların mikropları uzak bölgelere taşıyabileceğinin altını çizdi.

Kobziar, yangından çıkan dumanda astımı tetikleyebilecek ve solunum hastalıklarına neden olduğu bilinen mikroplar tespit ettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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