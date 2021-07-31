Son Dakika-Türkiye'de yangınlar devam ediyor mu? Yangınlarda son durum nedir? Yangınlar söndürüldü mü?

Türkiye'nin gündeminde yangınlar olmaya devam ediyor. Peş peşe gelen yangınlar sonrası tartışmalar devam ederken yangınların söndürülüp, söndürülmediği merak edilmekte. Peki, Yangınlar devam ediyor mu? Yangınlarda son durum nedir? Yangınlar söndürüldü mü? Manavgat, Milas, Bodrum, Marmaris, Didim, Kocaeli, Kütahya, Osmaniye, Adana, Kayseri, Ankara son durum ne?

Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçelerindeki orman yangınları sürerken bazı mahallelerde yeni yangınlar çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde havadan incelemelerde bulundu. Manavgat'ta beş, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ise bir kişi yaşamını yitirmesi ve binlerce hayvan telef olmasına neden olan orman yangınları, birçok orman ve tarım alanını da küle çevirdi. Yangınların tehdit ettiği köy ve diğer yerleşim yerleri tahliye edilirken vatandaşlar yangınların son durumuyla ilgili araştırma yapmakta. İşte Manavgat, Milas, Bodrum, Marmaris, Didim, Kocaeli, Kütahya, Osmaniye, Adana, Kayseri, Ankara'da çıkan yangınlardaki son durum

YANGINLAR DEVAM EDİYOR MU?

Türkiye'de 28 Temmuz'da Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve ardından 26 farklı ilde çıkan yangınlara müdahale devam ediyor. 98 yangının 88'i kontrol altında.

Adana'da 20 yangından 19'u söndürüldü, 1 yangına müdahale sürüyor.

Osmaniye'deki 4 yangından 3'ü söndürüldü, 1 yangına müdahale ediliyor.

Antalya'daki 12 yangından 9'u söndürüldü, 3 yangına müdahale ediliyor.

Mersin'deki 7 yangından 4'ü söndürüldü, 3 yangına müdahale ediliyor.

Muğla'daki 5 yangından 3'ü söndürüldü, 2 yangına müdahale ediliyor.

YANGIN TABLOSU

MARMARİS-DATÇA KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI!



Marmaris'teki orman yangını Marmaris-Datça karayoluna yaklaştı. Yangınla yoğun mücadele devam ederken Marmaris-Datça karayolu ulaşıma kapatıldı.

KONTROL ALTINA ALINAN YANGIN BÖLGELERİ!



Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki 1 bölge, Kahramanmaraş'taki bir bölge, Edirne'nin Keşan ilçesindeki 1 bölge, Kütahya'daki 1 bölge, Balıkesir'deki 2 bölge, Kilis Merkez'deki 1 bölge, Kocaeli'deki 2 bölge, Kastamonu'daki 4 bölge, Sakarya'daki 3 bölge, İstanbul'daki 1 bölge, Hatay'ın İskenderun ve Kırıkhan ilçelerindeki 3 bölge, Bursa'daki 2 bölge, Diyarbakır'daki 2 bölge, Karaman Merkez'deki 1 bölge, Manisa'daki 4 bölge, Bingöl'ün Kiğı ilçesindeki 1 bölge, Kırklareli'nin Vize ilçesindeki 2 bölge, Bilecik Merkez'deki 1 bölge, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki 1 bölge, Aydın'ın Söke ilçesindeki 1 bölge, Bitlis'in Mutki ilçesindeki 1 bölge, Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki 1 bölge, Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki 1 bölge, Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki 1 bölge ve Hatay'ın Antakya ilçesinde 1 bölge.

BAKAN KOCA, MARMARİS VE BODRUM'DA YANGINDAN ETKİLENENLERİN SAYISINI PAYLAŞTI



Bakan Koca sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Marmaris ve Bodrum'daki orman yangınlarından 160 kişi etkilendi. 159 hastamızın tedavilerini tamamladık, taburcu oldular. Bir hastamız yanık tedavisi için İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bilindiği gibi, ilk gün Marmaris'te bir can kaybımız olmuştu." sözlerine yer verdi.

MANAVGAT'TA 2 YANGIN İŞÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangınlarla mücadele devam ederken Manavgat'tan kahreden bir haber geldi. İlçedeki orman yangınına müdahale eden arazözde görevli 4 yangın işçisi alevlerin arasında kaldı. Yangın işçilerinden 2'sinin cansız bedenine ulaşılırken, 2'si yaralandı. Dumandan etkilenen işçiler kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz günlerde Akseki'de 1 vatandaşımız hayatını kaybederken, 2 orman işçisiyle birlikte Manavgat'taki yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e çıktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YANGIN BÖLGESİNE GİTTİ!

Öte yandan 5 ilde yangından etkilenen yerlerin afet bölgesi ilan edildiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, alevlere teslim olan Manavgat ile Marmaris'e gitti. Erdoğan, bölgede incelemelerde bulundu.

"CANIMIZ YANIYOR, SÖNDÜRECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında yangınlarla ilgili verileri paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli şu ifadeleri kullandı: "Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız, cansiperane, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

Bugün Cuma namazı sonrasında yangınla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhabirlerin yangınlardaki sabotaj iddiasını sorması üzerine, "Burada acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı yok mu bunların üzerinde duruluyor. Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor. Çalışmalar sonrası net bir şey açıklayabileceğiz. Boşverip geçilecek bir iş değil. Değişik mekanlarda hemen hemen aynı anda. Manavgat'ta başlayıp Marmaris, Bodrum kapsayacak şekilde süren bir yangın." ifadelerini kullandı.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN İMAR SÖYLENTİLERİNE YANIT: İSTİSMAR AMAÇLIDIR

Sabah saatlerinde bir basın açıklaması yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise "Yangınlardan hemen sonra veya yangınlar sürerken bunları istismar etmek maksadıyla 'imara açılma' söylemleri her zaman konuşuluyor. Anayasanın 169'uncu maddesi, 'orman alanları daraltılamaz, imara konu edilemez.' Bunlarla ilgili istisnalar vardır. İstisnalar devlet kurumlarınadır. Turizmle ilgili istisnalar vardır. Turizmle ilgili bir tesis yapılacaksa bunun şekil ve şartları bellidir. Ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur. Bu konuyu da rica ediyorum istismar etmeyelim." demişti.

YANGININ VERDİĞİ ZARARLAR

Pakdemirli, ayrıca yangınların verdiği zararı şu ifadelerle açıkladı: "Bu bölgede maalesef telef olan hayvanlarımız var. Bunların imhasının yapılması gerekiyor. Bir yandan TARSİM Genel Müdürümüz bölgede. 1300 seramız, 1600 hayvanımız sigortalı. Burada zarar gören vatandaşlarımızın borçlarına erteleme sağlıyor olacağız. Sadece ağaçları kaybetmiyoruz. Yaban hayatında da kayıplarımız var. Şu an elimde daha güncel olan tarımsal hasralar var. 22 sera, 650 dekar, bunlar muz serası. 15 tane sebze seramız var. O da 120 dekar. 320 büyükbaş, 3 bin küçükbaş, 15 bin dekar ağaçlık alan kaybı ve 360 kovan kaybımız var.

"BAKAN ÇAVUŞOĞLU: KISMI YARDIM ÖDEMELERİ BUGÜN BAŞLIYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, yangın hasar tespit çalışmalarına devam ettiklerini belirterek şu açıklamalarda bulundu: "Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için birimler kurduk. Yangından 42 mahalle etkilendi, 27 mahalle boşaltıldı. Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza kısmi ödemelerini bugün başlatıyoruz. Ziraat Bankası cumartesi günü bu amaçla açık olacak. Yangın sonrası hangi adımları atacağımızı kararlaştırmak için saha tespiti çalışmalarımız sürüyor. Giden canlar geri gelmez, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını temin edeceğiz. Nakdi yardım yapmak isteyenler valiliğimizle temasa geçebilirler. Kurumlarımızdan da ilk yardımlar gelmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığımız 8,5 milyon aktardı, Aile Bakanlığımız 5 milyon ama bu bütçeyi çok daha artırabileceklerini söylediler. AFAD'ımız da bir 5 milyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da 5 milyon, toplamda 23,5 milyon kurumlarımızdan para aktarılmaya başlandı."