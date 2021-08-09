Yangınlar bitti mi? Muğla'da son durum! Bütün orman yangınları söndürüldü mü?

Son Dakika: 13 gündür aralıksız devam eden yangınlarla mücadele eden Türkiye'de şu ana 47 ilimizde çıkan 241 orman yangınından 235'i kontrol altına alındı. Muğla'daki 6 farklı noktada devam eden yangınlara ise müdahale ediliyor. Peki, Muğla'da son durum! Bütün orman yangınları söndürüldü mü? Yangınlar bitti mi? Hangi illerde yangın devam ediyor?

Son Dakika: 28 Temmuz'da başlayan orman yangınları sebebiyle, 47 ilimizdeki pek çok ormanlık alan küle döndü. Toplamda 83 bin 810 hektarlık ormanlık alan yandı, binlerce hayvan öldü ve yüzlerce vatandaşımız da evlerinden oldu. Peki, Muğla'da son durum! Bütün orman yangınları söndürüldü mü? Yangınlar bitti mi? Hangi illerde yangın devam ediyor? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: YANGINLAR BİTTİ Mİ? MUĞLA'DA SON DURUM NEDİR?

Şu ana kadar 47 ilimizde çıkan 241 orman yangınından 235'i kontrol altına alındı, yalnızca Muğla'nın 6 farklı noktasında yangınlar devam ediyor. Yangınlara, 15 uçak, 64 helikopter, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 850 arazöz, 150 iş makinesi ve 5 bin 250 personelle müdahale ediliyor.

28 Temmuz'da başlayan orman yangınları sebebiyle, 47 ilimizdeki pek çok ormanlık alan küle döndü. Toplamda 83 bin 810 hektarlık ormanlık alan yandı, binlerce hayvan öldü ve yüzlerce vatandaşımız da evlerinden oldu.

Yangının devam ettiği Muğla'da etkilenen bölgeler şöyle:

• Milas: Fesleğen, Akçakaya, Bayır, Çatık

• Yatağan: Hacıveliler, Hisarardı

• Kavaklıdere: Yerküpe, Gökçukur

• Menteşe: Kozağa, Şenyayla, Yumaklı

• Köyceğiz: Yayla, Gökovacık, Çayhisar, Sazak, Otmanlar

• Seydikemer: Karaköy

BAKAN PAKDEMİRLİ: ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bakan Pakdemirli dün yaptığı açıklamada, "Muğla'da şu ana kadar 10 bin 400'e yakın sorti yapıldı, 180 bin ton su atıldı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Milas'taki yangın henüz kontrol atlında değil ama özellikle termik santralle ilgili riskler de azalıyor. Kavalıkdere, Köyceğiz yangınları devam ediyor ama hepsinde olumlu gidişat var" sözlerine yer verdi.