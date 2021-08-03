Yangınla mücadeleye destek veren ülkeler hangileri? Türkiye'de yangının söndürülmesine yardım eden ülkeler hangileridir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin birçok noktasında etkili orman yangınlarıyla ilgili mücadelede destek veren 7 ülke liderine teşekkür etti. Bunun ardından vatandaşlar yangınla mücadeleye destek veren ülkeler hangileridir merak etti. Peki, ülkemize destek veren ülkeler nelerdir? Yangın söndürmede destek veren ülkeler hangileri? Detaylar haberimizde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Orman yangınlarıyla mücadelemizde desteğini, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten, yardıma hazır olduklarını bildiren, yardım gönderen tüm dost ülke ve organizasyonlara milletim adına teşekkür ediyorum" dedi. Peki, Yangınla mücadeleye destek veren ülkeler hangileri? Türkiye'de yangının söndürülmesine yardım eden ülkeler hangileridir?

YANGINLA MÜCADELEYE DESTEK VEREN ÜLKELER HANGİLERİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin birçok noktasında etkili orman yangınlarıyla ilgili mücadelede destek veren 7 ülke liderine teşekkür etti. Erdoğan mesajında "Orman yangınlarıyla mücadelemizde desteğini, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten, yardıma hazır olduklarını bildiren, yardım gönderen tüm dost ülke ve organizasyonlara milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye, 7 gündür birçok ilde meydana gelen yangınlarla mücadele ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu felakete destek veren ülkelere teşekkür ederek, "Orman yangınlarıyla mücadelemizde desteğini, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten, yardıma hazır olduklarını bildiren, yardım gönderen tüm dost ülke ve organizasyonlara milletim adına teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

"İnşallah bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağız. Özellikle ilk andan itibaren desteklerini esirgemeyen Can Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı, değerli dostum İlham Aliyev'e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e ülkem adına teşekkür ediyorum.

"ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Komşumuz İran'ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar Emiri Şeyh Temim, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'ye gösterdikleri güçlü dayanışmadan dolayı şükranlarımı sunuyorum."

Buna göre yangınla mücadeleye destek veren ülkelerin başında;

Azerbaycan Rusya İspanya İran Katar Hırvatistan Ukrayna

gibi ülkeler gelmektedir.