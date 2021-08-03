Yangınla mücadelede iş birliği ve iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Erdoğan, Radev'e gösterdiği dayanışma...
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Yangınla mücadelede iş birliği ve iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Erdoğan, Radev'e gösterdiği dayanışma...

Yangınla mücadelede iş birliği ve iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Erdoğan, Radev'e gösterdiği dayanışma...
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Yangınla mücadelede iş birliği ve iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Erdoğan, Radev'e gösterdiği dayanışma dolayısıyla teşekkür etti.

Yangınla mücadelede iş birliği ve iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Erdoğan, Radev'e gösterdiği dayanışma dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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Yangınla mücadelede iş birliği ve iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Erdoğan, Radev'e gösterdiği dayanışma... - Haberler
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