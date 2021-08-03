Yangınla mücadelede iş birliği ve iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Erdoğan, Radev'e gösterdiği dayanışma...

Yangınla mücadelede iş birliği ve iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Erdoğan, Radev'e gösterdiği dayanışma dolayısıyla teşekkür etti.