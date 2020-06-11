Yangınla kararan Bülbüldağı, eski günlerine döndü
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Yangınla kararan Bülbüldağı, eski günlerine döndü

İzmir'in Selçuk ilçesinde Meryem Ana Evinin bulunduğu Bülbüldağı'nda 2006 yılında çıkan orman yangınında zarar gören 500 futbol sahası büyüklüğündeki alan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı özel ağaçlandırma projesi sayesinde eski haline döndü.

11.06.2020 13:06 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:15

İzmir'in Selçuk ilçesinde Meryem Ana Evinin bulunduğu Bülbüldağı'nda 2006 yılında çıkan orman yangınında zarar gören 500 futbol sahası büyüklüğündeki alan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı özel ağaçlandırma projesi sayesinde eski haline döndü.

Bülbüldağı eteklerinde 20 Ağustos 2006 tarihinde 350 hektar alanda yaklaşık 90 bin ağacı kül eden ve Meryem Ana Evine 1,5 metre kadar yaklaşan yangının söndürülmesi sonrası bölgenin eski haline getirilmesi için yürütülen özverili çalışma meyvelerini verdi.

Orman Genel Müdürlüğünün özel ağaçlandırma programı kapsamında bölgeye dikilen farklı türlerde 300 bin yeni fidan, 14 yıl sonra dağa yeniden yeşil görünümünü kazandırdı.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bülbüldağı'ndaki yangının bölgede yaşanan en büyük yangınların biri olduğunu, dağın eski haline getirilmesi için binlerce işçinin görev aldığını belirtti.

Derince, çalışma hakkında şu bilgileri verdi:

"500 futbol sahası büyüklüğünde zarar gören alana 46 bin fıstıkçamı, 160 bin kızılçam, 30 bin kara selvi, 21 bin mavi servi, 4 bin 500 toros sediri, 15 bin yalancı akasya, 3 bin mersin, 900 mantar meşesi, 300 top akasya, 500 dişbudak, 315 defne, 3 bin zakkum, 200 erguvan ve 300 katırtırnağı olmak üzere ağaçlar dikildi. Ormanımızda artık ağaçlarımızın teknik bakımları yapılmaya başlandı. Buraya gelip gezen turistler alanın son halini görünce buradan teşekkür ederek gözyaşları içinde ayrılıyor."

Derince, yanan yerde yapılan çalışmaların yanında Meryem Ana mevkiine orman yangınlarında kullanabilmek üzere helikopterlerin su alabileceği havuz da inşa ettiklerini, bu sayede birçok orman yangınına helikopterin daha hızla müdahale etmesini sağladıklarını söyledi.

Termal kameralı denetim

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin yanan yerlerin ağaçlandırılması konusunda çok hassas olduğuna işaret eden Derince, şunları kaydetti:

"Yanan alanlarda bir yıl içinde ağaçlandırma çalışmalarına başlıyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda hiç endişesi olmasın. İzmir genelinde son 10 yılda 1700 orman yangını çıktı. Zarar gören 10 bin hektar alanı 20 milyon fidan dikerek yeniden yeşillendirdik. Bu bizim asli görevimiz. Meryem Ana Evi'nin de bulunduğu bölge uluslararası arenada önemli bir yer olduğu için bölgede bulunan orman gözetleme kulesine termal kameralar koyduk. Diğer kulelerde olduğu gibi burada da herhangi bir şekilde çıkabilecek orman yangınları Ankara'da bulunan Orman Yangını Hareket Merkezinden de takip ediliyor. Kritik günlerde acil müdahale ekiplerini alanda görevlendiriyoruz."

İHA ile gözlem yapılacak

Derince, 1 Mayıs'ta orman yangını sezonunun başladığını, 1 Temmuz'dan itibaren Akhisar Askeri Havalimanına konuşlandırılacak insansız hava araçlarıyla (İHA) Ege Bölgesi'nin ormanlarının gözetleneceğini, bunun yanında 16 Haziran itibarıyla 10 ton su atabilen yangın söndürme uçağının göreve başlayacağını sözlerine ekledi.

Yangınla kararan Bülbüldağı, eski günlerine döndü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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