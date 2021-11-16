Yangının yaraları desteklerle sarılıyor

ADANA (Habermetre) - Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, geçtiğimiz yaz yaşanan orman yangınlarının yaralarını sarmak için bir proje başlattı. Entegre Tarımsal Kalkınma Projesi kapsamında üreticilere çok yönlü bir yardım ve destek sağlandı. Adana'nın 6 ilçesinde kayıpları tespit edilen çiftçilere; tohum, fidan, buğday, gübre ve budama makinesi dağıtıldı. Haber : Adana İl Enformasyon - Kamera: Ersin ERZİN - Fotoğraf: Osman BALCI

Desteklerle yaralar sarılıyor, Adana'da üretim devam ediyor.

Adana'da 35 farklı noktada çıkan yangınlarda çok sayıda köy ve tarım arazisi de zarar gördü.

Geçtiğimiz yaz yaşanan orman yangınlarından etkilenen köylülerin üretime devam etmesini sağlamak için Entegre Tarımsal Kalkınma Projesi hayata geçirildi. Buğday, ayçiçeği, arpa tohumu, fidan, gübre ve saman dağıtım törenine katılan Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, yaz döneminde Adana'nın 35 farklı noktasında yangın çıktığını, yangınlarda can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Yangınların söndürülmesi sonrasında süratle ortaya çıkan zararları tespit ettik. Çiftçilerimizi mağdur etmeyeceğiz. Adana'da yangından zarar gören üreticilere devlet tarafından gönderilen para da bugün itibariyle hesaplarına geçti. " diye konuştu.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin de, çiftçilerin tespit edilen zararlarını bakanlık olarak kısa sürede karşıladıklarını belirterek, "Bakanlık olarak her zaman üreticimizin yanında yer aldık. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. " dedi.

Adana'nın 6 ilçesinde yaygından olumsuz etkilenen çiftçilere; 10 ton buğday, 1260 kilogram arpa ve 1790 kilogram ayçiçek tohumu ile 25 bin 500 zeytin, 3 bin 500 badem, 1150 ceviz, 1000 defne ve 130 keçiboynuzu fidesi, ayrıca 4 bin 540 kilogram gübre, 5 bin saman balyası ve 195 budama makasından oluşan destekler törenle dağıtıldı. adana destek orman yangını tohum fidan budama makası tarım orman

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