Yangının Yaraları Birlikte Sarılıyor
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Yangının Yaraları Birlikte Sarılıyor

Yangının Yaraları Birlikte Sarılıyor
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browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi'nin Aydıncık, Bozyazı ve Silifke'de meydana gelen yangının ardından "Biriz Beraberiz" sloganıyla yaptığı dayanışma çağrısı üzerine Mersinliler seferber oldu.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Aydıncık, Bozyazı ve Silifke'de meydana gelen yangının ardından "Biriz Beraberiz" sloganıyla yaptığı dayanışma çağrısı üzerine Mersinliler seferber oldu.

Çağrıyı duyan ve Teksin'i başvuru yağmuruna tutan vatandaşlar, kısa sürede çok sayıda yardımı yangın mağdurları için Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren Aşhane'ye ulaştırdı. Koltuk takımından mutfak eşyalarına, hijyen malzemelerinden bebek giysilerine kadar çok sayıda eşyanın bağışlandığı yardımların yüklendiği tır, yangın bölgesindeki yurttaşlara ulaştırıldı.

"Vatandaşlarımız çok sağduyulu ve duyarlı bir şekilde davrandılar"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, Mersinliler'in kısa sürede gerçekleştirmiş olduğu dayanışma örneğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yangının başladığı ilk günden itibaren Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yangın bölgesine Mobil Mutfak Tırı'nı yönlendirerek yangında mağdur olan vatandaşlara ve yangın bölgesinde çalışan personele sıcak yemek ulaştırdıklarını anımsatan Yıldırım, şunları söyledi:

"Gıda yardımında bulunduk. Soğuk su takviyesi yaptık ve vatandaşlarımıza gıda dağıtımında bulunduk. Şimdi de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak duyarlı Mersin halkımızın 'Biriz Beraberiz' dediği bugünlerde vatandaşlarımızın gönüllü olarak yaptığı bağışları görmüş olduğunuz tırla yangın bölgesine ulaştırarak vatandaşlarımızı desteklemeyi amaçlıyoruz. Vatandaşlarımız çok sağduyulu ve duyarlı bir şekilde davrandılar. Ellerinden gelen her şeyi seferber edip gönderdiler. Yangında mağdur olan vatandaşlarımıza biz bu yardımları ileterek Büyükşehir Belediyesi olarak bu görevimizi de yerine getirmek istiyoruz. "

"Bağışlanan eşyaların sevkiyatını hızlı bir şekilde sağladık"

"Mersin Büyükşehir Belediyesi sayesinde vatandaşlarımız çok hızlı bir dayanışma örneği gösterdiler" diyerek sözlerine devam eden Yıldırım, vatandaşların bağışlamak istedikleri eşyaları Teksin üzerinden kendilerine bildirdiğini belirtti. Bağışlanan eşyaların sevkiyatını hızlı bir şekilde sağladıklarını söyleyen Yıldırım, yardım bölgesine gönderilen tırın içerisinde gıda, mutfak ve temizlik malzemeleri ile ev eşyaları bulunduğunu dile getirdi. Yıldırım, "Bundan sonra da elimizden geldiği kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bölgeye ve mağdur olan vatandaşlara desteğimizi sağlayacağız" dedi.

Yayın Tarihi: 6. 8. 2021 08: 47: 22

Kaynak: Habermetre

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