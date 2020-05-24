Yangının verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı
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Yangının verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Yangının verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı 5 dönümlük makilik arazı kül oldu, bölge havadan görüntülendi Antalya'nın Kaş ilçesi Çukurbağ Yarımada mevkiinde çıkan orman yangını tamamen söndürülürken alevlerin verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı.

24.05.2020 07:37 | Son Güncelleme: 24.05.2020 07:43

Yangının verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı

5 dönümlük makilik arazı kül oldu, bölge havadan görüntülendi

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesi Çukurbağ Yarımada mevkiinde çıkan orman yangını tamamen söndürülürken alevlerin verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı. Yaklaşık 4 saat devam eden yangında 3 hektarlık makilik alan kül oldu.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Antalya'nın Kaş ilçesinde dan gece Saat 01: 45 sıralarında başlayan ve bölgedeki villaları tehdit eden yangın yoğun çabaların ardından sabaha karşı tamamen söndürüldü. Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Kaş Belediyesi arazöz ve su tankerlerinin ve işçilerin müdahale ettiği yangında 3 hektarlık makilik alan zarar gördü. Alevlerin verdiği zarar ise gün ağarınca ortaya çıktı. Havadan görüntülenen bölgede alevlerin villalara metreler kala söndürüldüğü gözlendi.

Yangının verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Kaynak: İHA

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