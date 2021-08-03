Yangının sivil kahramanları
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Yangının sivil kahramanları

İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Haberler | Güncel

Yangının sivil kahramanları - Muğla Hisarönü'nde koya inen alevleri söndürmek için bölgeye söndürme için gelen Gökova Yelken Kulübü sahipleri ve çalışanları, denizden motorlarla 150 metre yüksekteki yangına su basarak müdahale ettiler Marmaris ilçesinde bazı yerlerde tekrar canlanan...

Yangının sivil kahramanları

- Muğla Hisarönü'nde koya inen alevleri söndürmek için bölgeye söndürme için gelen Gökova Yelken Kulübü sahipleri ve çalışanları, denizden motorlarla 150 metre yüksekteki yangına su basarak müdahale ettiler

MUĞLA - Marmaris ilçesinde bazı yerlerde tekrar canlanan orman yangınında denize yakın bölgelerde ilginç çalışmalar yapılıyor. Hisarönü ile Orhaniye arasındaki bir koya inen alevlere müdahele de denizden su basılarak yangın söndürülmeye çalışılıyor. Gökova Yelken Kulubu sahipleri ve çalışanlarından oluşan 5 kişilik bir ekip, motorla deniz suyunu 150-200 metre yukarıya, alevlerin içerisine basarak yangın söndürme çalışması gerçekleştiriyor. Orman arasözlerindeki suyun çabuk bittiğini gören, Gökova Yelken Kulubu çalışanları, yanlarında getirdikleri jeneratör ile denizden motopomp ile 150 metre yukarıya su basarak alevleri söndürmeye çalışıyor. Yelken Kulubunden Recep Atlı, bu sistemi daha önce denize yakın yangın bölgelerinde de çalıştırdıklarını söyledi. Haberleştikleri telsizleri de kullanan gruba ise İstanbul Zeytinburnu'nda bölgeye çalışmaya giden Kazasız Kul olmaz ekibinden Zahrettin Çelik'de dahil oldu. Hiçbir talimat almadan, gönüllülük esası ile 2 gündür bölgede çalışan yelken hocalarının gayretini görüntüleyen Zahrettin Çelik, bölgede sivil insiyatifler ile kamu birimlerinin çok güzel bir entegrasyon içerisinde olduklarını belirtti.

Yangının sivil kahramanları
Yangının sivil kahramanları
Yangının sivil kahramanları
Yangının sivil kahramanları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez

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