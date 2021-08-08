Yangının kontrolden çıktığı Eğriboz Adası'nda tahliyeler sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yangının kontrolden çıktığı Eğriboz Adası'nda tahliyeler sürüyor

Yangının kontrolden çıktığı Eğriboz Adası'nda tahliyeler sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda 6 gündür devam eden yangının yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla İstiea'da yardım çağrısında bulunan bölge sakini, Agios Nikolaos plajında toplanarak feribot ve teknelerle tahliye edildi.

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda 6 gündür devam eden yangının yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla İstiea'da yardım çağrısında bulunan bölge sakini, Agios Nikolaos plajında toplanarak feribot ve teknelerle tahliye edildi.

Yunanistan'ın farklı noktalarında devam eden orman yangınları tüm çabalara rağmen söndürülemiyor. Yangının kontrolden çıktığı Eğriboz Adası'nda itfaiye ekipleri, alevlerin adanın merkezine sıçramasını önlemek için gönüllülerle birlikte yoğun çaba harcıyor. Alevlerin yaklaştığı Istiea bölgesinde toplanan binlerce kişi yardım çağrısında bulundu. Turistler ve bölge sakini, Agios Nikolaos plajında toplanarak deniz yoluyla tahliye edildi. Sahil güvenlik, bugüne kadar adanın farklı bölgelerinden olmak üzere 2 binden fazla kişinin tahliye edildiğini aktardı. Bu sabah Gouves, Artemisio ve Vouliki köyleri boşaltılırken, alevler Monokarya ve Vasilika köylerine yaklaşmış durumda. Alevler Psaropouli'de yerleşim yerlerini tehdit ederken, Ellinika köyü de yangınlarla çevrildi. 570'ten fazla itfaiyecinin alevlerle savaştığı Eğriboz'da yangın bölgelerine gönderilen takviye itfaiye ekipleri ise ağaç ve elektrik direklerinin devrilerek yolları kapatması sonucu bölgeye ulaşmakta güçlük çekiyor.

Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, en büyüğü Atina'nın kuzeyindeki Attika, Eğriboz Adası ve Fokida'da olmak üzere ülke genelinde 55 yangınla mücadele edildiğini kaydetti. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tarihi surlardan aracıyla inmek isteyince demir korkuluklara asılı kaldı! Sıkıştığı yerden kurtarılınca arkasına bile bakmadan kaçtı
Tarihi surlardan aracıyla inmek isteyince demir korkuluklara asılı kaldı! Sıkıştığı yerden kurtarılınca arkasına bile bakmadan kaçtı
Gecekonduda çıkan yangın kısa sürede etrafı sardı, bir kişi yaralandı! Korku dolu anlar kamerada
Gecekonduda çıkan yangın kısa sürede etrafı sardı, bir kişi yaralandı! Korku dolu anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Tanju Özcan Mahmut Özer Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki
Magazin Sibel Can Yusuf Güney Yılmaz Erdoğan Süreyya Yalçın
Spor Eda Erdem Hakan Reçber Oğulcan Çağlayan Taylan Antalyalı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yangının kontrolden çıktığı Eğriboz Adası'nda tahliyeler sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 14:51:37. #1.16#

title