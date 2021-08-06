Yangın kontrol altına alındığı Manavgat'ta tedbirler elden bırakılmıyor
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Yangın kontrol altına alındığı Manavgat'ta tedbirler elden bırakılmıyor

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Haberler | Güncel

Yangın kontrol altına alındığı Manavgat'ta tedbirler elden bırakılmıyor Ekipler yoğun şekilde soğutma çalışması yapıyor Yanmayan alanları korumak için arazözlerin nöbeti bir süre devam edecek Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı, ekipler soğutma çalışmasına...

Yangın kontrol altına alındığı Manavgat'ta tedbirler elden bırakılmıyor

Ekipler yoğun şekilde soğutma çalışması yapıyor

Yanmayan alanları korumak için arazözlerin nöbeti bir süre devam edecek

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı, ekipler soğutma çalışmasına devam ediyor. Yanmayan alanları korumak için belirli aralıklarla arazözlerin nöbetinin bir süre devam edeceği öğrenildi.

Manavgat'ta 28 Temmuz tarihinde 4 farklı noktada aynı anda çıkan orman yangınları 10. Gününde kontrol altına alındı. Günlerdir Kızıldağ mevkiinde karadan ve havadan eden söndürme çalışmaları devam ediyordu. Poyrazın kesilmesi, sıcaklığın düşmesi, neminde yükselmesi durumunu ekipler insanüstü bir çabayla lehlerine çevirdi. Türkiye'nin bir çok yerinden gelen orman arazözleri, itfaiye ekipleri, su tankerleri ve iş makinelerinin desteğine hava unsurları da eklenince yangın Kızıldağ musluk mevkiinde kontrol altına alındı. Dik ve yamaç alanda dumanların yükseldiği yamaçlarda arazöz ekipleri soğutma çalışmasına devam ediyor.

Ayrıca yangından zarar görmeyen alanları korumak için belirli aralıklarla arazöz ekibinin yerleştirildiği ve bu ekiplerin bir süre buralarda görev alacağı öğrenildi.

Yangın kontrol altına alındığı Manavgat'ta tedbirler elden bırakılmıyor
Yangın kontrol altına alındığı Manavgat'ta tedbirler elden bırakılmıyor
Yangın kontrol altına alındığı Manavgat'ta tedbirler elden bırakılmıyor
Yangın kontrol altına alındığı Manavgat'ta tedbirler elden bırakılmıyor
Yangın kontrol altına alındığı Manavgat'ta tedbirler elden bırakılmıyor
Yangın kontrol altına alındığı Manavgat'ta tedbirler elden bırakılmıyor
Yangın kontrol altına alındığı Manavgat'ta tedbirler elden bırakılmıyor
Yangın kontrol altına alındığı Manavgat'ta tedbirler elden bırakılmıyor
Yangın kontrol altına alındığı Manavgat'ta tedbirler elden bırakılmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar

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