Yangının felaketinin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
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Yangının felaketinin izleri gün ağarınca ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Haberler | Yerel

Yangının felaketinin izleri gün ağarınca ortaya çıktı Yanan ormanlık alana havadan görüntülendi Denizli'nin Buldan ilçesinde öğlen saatlerinde başlayarak geniş bölgede etkili olan orman yangının izleri gün ağarınca havadan drone ile görüntülendi.

Yangının felaketinin izleri gün ağarınca ortaya çıktı

Yanan ormanlık alana havadan görüntülendi

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde öğlen saatlerinde başlayarak geniş bölgede etkili olan orman yangının izleri gün ağarınca havadan drone ile görüntülendi.

Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesine yakın bölgede başlayan orman yangını, geniş bir bölgede etkili oldu. Yangına çevre illerden gelen takviye ekiplerle birlikte çok sayıda itfaiye ve orman ekibi tarafından müdahale edildi. Akşam saatlerinde havadan bir yangın söndürme uçağı da çalışmalara katıldı. Yangında onlarca hektar ormanlık alan, siyaha büründü. Alevlerin kontrol altına alındığı bölgede ekipler soğutma çalışmalarını geçekleştiriyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yanan bölge havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde içler acısı manzara oluşurken, alevlerden dolayı yanan ağaçlar simsiyah görüntü oluşturdu.

Valilikten soğutma çalışmalarının devam ettiği açıklandı

Tamamen söndürülen orman yangınıyla ilgili olarak Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada; "İlimiz, Buldan İlçesi, Türlübey Mahallesinde 02 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alınarak, tamamen söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Yangının felaketinin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
Yangının felaketinin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
Yangının felaketinin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
Yangının felaketinin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
Yangının felaketinin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
Yangının felaketinin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
Yangının felaketinin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
Yangının felaketinin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
Yangının felaketinin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
Yangının felaketinin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
Yangının felaketinin izleri gün ağarınca ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat

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