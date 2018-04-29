Yangının Faturası Ağır Oldu

Sivas'ta kereste deposunda çıkan yangında 150 ton kereste yanarak kullanılmaz hale geldi.

Sivas'ta geçtiğimiz gün Toptancılar sitesinde bulunan kereste deposunda çıkan yangında çevreye yayılan yoğun duman tüm şehirde hissedilmişti. 3.5 saatlik bir çabanın sonucunda kontrol altına alınan yangının ağır faturası bugün ortaya çıktı. İş yeri sahibi Mesut Gökçe hasar tespit ve kurtarılabilecek malzemenin enkaz altında çıkartılması için bugün çalışmalarına başladı. Mesut Gökçe gün ağarınca hasarın ortaya çıktığını ve yaklaşık 100 bin TL'lik zararı olduğun belirterek, "Olay küçük bir alevle başladı ve biz söndürme çalışmalarına başladık. Ardından itfaiyeyi aradık itfaiye gelene kadar alevler çok büyüdü. Alevler büyüdükten sonra yapacak pek bir şey kalmamıştı. Alevlerle beraber iş yerim komple yandı. Buranın yapılması ve yanan odunlarla beraber 100 bin liranın üzerinde bir masrafım olur. Yaklaşık 150 ton odun yandı. Olayın şu an için neden ortaya çıktığı ve nasıl olduğu daha belirlenmedi" dedi. - SİVAS