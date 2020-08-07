Yangının evlerine sıçramaması için kürek ve traktörle alevlere müdahale ettiler Konya'nın Sarayönü ilçesinde otluk alanda çıkan yangının evlerine sıçramasından endişe eden vatandaşlar, kürek ve traktörlerle müdahalede bulunarak yangının büyümesini önledi.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde otluk alanda çıkan yangının evlerine sıçramasından endişe eden vatandaşlar, kürek ve traktörlerle müdahalede bulunarak yangının büyümesini önledi. Konar Mahallesi'nde, mezarlıktaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın olan yangının evlere sıçramasından endişe eden mahalle sakinleri, haber verdikleri itfaiye ekiplerinin gelmesini beklemeden küreklerle alevlere müdahalede bulundu. Sakinler, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için ise traktöre taktıkları pulluklarla yanan alanın çevresini sürerek yerleşim yerinden ayırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, içinde çam ağaçlarının da bulunduğu 3 dönümlük alan zarar gördü. Kaynak: AA