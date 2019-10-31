Yangının En Büyük Nedeni Beşeri Unsurlar

31.10.2019 10:13

Sürdürülebilir ve kesintisiz üretim için sanayicilere sunduğu hizmetlerin yanı sıra eğitim çalışmalarını da sürdüren Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nce, sanayiciler ve çalışanlar için, en büyük beşeri afetlerden olan "yangına" yönelik eğitim ve tatbikat gerçekleştirildi.

AOSB Seyhan Toplantı Salonu'ndaki teorik eğitim Yangın Uzmanı Metin Sarac ve Falckon İtfaiye Müdür Yardımcısı Muharrem Solgun tarafından verildi.

İşletmelerde ortaya çıkabilecek olası yangın felaketlerini önlemek ve yangın anında yapılması gerekenler hakkında bilinç kazandırmak için düzenlenen eğitimde, Falckon Yangın Uzmanı Metin Sarac, yangının en büyük nedeninin beşeri unsurlar olduğunu dile getirdi.

Saraç, "Yangınla insanlar arasında çok yakın bir ilişki vardır. Bazı doğal nedenlerin dışında yangınların çıkmasında en büyük etken olarak insanı görüyoruz. İnsanlara özgü umursamazlık, dikkatsizlik, aşırı güven gibi haller her zaman bir yangının başlamasına ve yayılmasına yol açabiliyor. Bunlardan daha önemli olan bir etken daha vardır ki o da bilgisizliktir. Endüstriyel tesislerde kullanılan başlıca makine ve ekipmanların muhakkak bakım ve kontrollerinin periyodik olarak, alanlarında uzman kişiler tarafından yapılması gerekmektedir." dedi.

Yangın Sırasında Neler Yapılmalı?

Duman, yanık kokusu, yangın gibi anormal durumlarla karşılaşan kişilerin öncelikle soğuk kanlı davranmaları gerektiğini söyleyen Yangın Uzmanı Metin Sarac şunları kaydetti:

"Yangın görülen yerin acele tahliyesi sağlanıp hava cereyanını azaltmak için kapılar kapalı tutulmalı. Yangın ikaz sistemi kullanılmalı. Koridorlardaki yangın zili veya yangın çanı ile çalışanlar uyarılmalı, itfaiye ekibi yangını söndürmeye sevk edilmeli. Kurtarma ekibi eşyaların tahliyesine yardım etmeli ve tahliye edilen eşyanın güvenliğini sağlamalı. İlk yardım ekibi hazır duruma getirilmeli."

Yangın esnasında yapılması gerekenleri anlatan Sarac, sunumun ardından katılımcılara uygulamalı olarak bir yangının nasıl söndürüldüğünü gösterdi.

AOSB İtfaiye Merkezi'nde devam eden "Yangın Önleme ve Söndürme Eğitimi ve Tatbikatı"nda itfaiye erleri kontrollü olarak ateş yaktı. Yangın ekipmanlarını giyen erler, katılımcılara farklı yangın söndürme yöntemlerini uygulamalı olarak anlattı.

Kaynak: Bültenler