Yangının çıkışında birbirini suçlayan aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
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Yangının çıkışında birbirini suçlayan aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, arazideki yangının çıkışından birbirlerini suçlayan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Yangının çıkışında birbirini suçlayan aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
24.06.2020 21:52 | Son Güncelleme: 24.06.2020 22:19

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, arazideki yangının çıkışından birbirlerini suçlayan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Sürendal köyünde meydana geldi. İddiaya göre, biçerdöverden çıkan kıvılcım arazinin tarlanın tutuşmasına neden oldu. Rüzgarın da etkisi ile alevler yan tarlaya sıçradı. Yangının çıkışından birbirlerini suçlayan ailelerin tartışması bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 6 kişi de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden şahıs da otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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