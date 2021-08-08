Yangının acı bilançosu: 60 bin hektar kül oldu, en az 1 milyar TL'lik maddi kayıp (2)

YANGINDA ELLERİ AYAKLARI YANDI, BACAĞI VE KALÇASI KIRILDIManavgat yangınının en ağır darbe vurduğu mahallelerden Kalemler'de evini, hayvanları ve samanlarını kurtarmak isterken iki taraftan saran alevlerin arasında kalan Nabi Aktaş (56), hastanelerde hala tedavisi devam eden 6 kişiden biri.