Yangını söndürürken yaralandı
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Yangını söndürürken yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangını ev sahibi kendi imkanlarıyla söndürmek isterken hafif yaralandı.

12.02.2020 16:13 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:13
Yangını söndürürken yaralandı

'in ilçesinde bir evde çıkan yangını ev sahibi kendi imkanlarıyla söndürmek isterken hafif yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Mahallesi 90. Sokak'ta bulunan ev yangını ev sakinlerinin kendi çabaları ile söndürülmeye çalışırken A.K. hafif yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye yaralı vatandaşa müdahale ederek 112 ekiplerine teslim etti. Evde daha sonra soğutma çalışması yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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