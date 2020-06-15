Yangını söndürmek isterken boğulan itfaiyeci kalp masajı ile hayata döndürüldü
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Yangını söndürmek isterken boğulan itfaiyeci kalp masajı ile hayata döndürüldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen ikamet yangını hareketli anların yaşanmasına neden oldu.

Yangını söndürmek isterken boğulan itfaiyeci kalp masajı ile hayata döndürüldü
15.06.2020 11:08 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:16

Aydın'ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen ikamet yangını hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Yangına müdahale eden Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinde görevli bir kişi yoğun dumana maruz kalması sonucu boğuldu. Kalbi duran itfaiye eri uzun uğraşlar sonucu hayata döndürülürken, itfaiyecilerin bir yandan alevlerle diğer yandan da kalbi duran arkadaşlarını hayata döndürme çalışmaları heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu. Sokak ortasında uzun süre kalp masajı yapıp oksijen verilen 1 çocuk babası itfaiye eri Uğur Çetin'in kalbinin çalıştığı öğrenildi.

Yangın saat 08.45 sıralarında Efeler Mahallesi'nde meydana geldi. 2288 sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın ikinci katında dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na ihbar ederek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri içerisinde çocukların olabileceği ihbar edilen dairedeki yangını söndürmek için hemen müdahalede bulundu.

Kısa sürede eve girip bir yandan yangına müdahale eden diğer yandan da evi tarayan ekipler söndürme çalışmalarına devam ettiği sırada, aşırı dumana maruz kalan itfaiye erlerinden Uğur Çetin kendisini dışarı atar atmaz birden yere yığıldı. Bu sırada tedbir için yangın mahallinde bulunan 112 Acil Servis ekipleri bir anda yere yığılan itfaiye erine ilk müdahalede bulundu.

Nabzının tamamen durduğu görülen itfaiye erini hayata döndürmek için sağlık görevlilerinin yanı sıra itfaiye ekipleri ve polisler de seferber oldu. Sağlık ekipleri bir yandan oksijen verip kalp masajı yaptıkları itfaiyeciye diğer yandan da kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Bu sırada polis ve itfaiye ekipleri de sağlıkçıların talimatları doğrultusunda Uğur Çetin'in ayaklarını kaldırıp sağlıkçıların çalışmalarına yardımcı oldular.

İtfaiye erleri bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan itfaiye çavuşları Niyazi Karabıyık ve Coşkun Tanınmışoğlu, sık sık 'Uğur' diye mesai arkadaşlarına seslendi. Uzun uğraşlar sonucu kalbi çalıştırılan itfaiye eri Uğur Çetin ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ambulansta bir kez daha kalbi durdu

Aydın Devlet Hastanesine kaldırılmak üzere yola çıkarılan Uğur Çetin'in kalbi yeniden durdu. Tekrar müdahale edilerek kalbi yeniden çalıştırılan Uğur Çetin'in şu anda durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangında dumandan etkilenen biri çocuk 3 kişi daha hastaneye kaldırıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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