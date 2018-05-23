Ormanlık Alanda Çıkan Yangında Alevler, Bal Dolu Kovanları ve Arıları Yuttu

Pamukkale ilçesinde dün buğday tarlasında çıkarak ormanlık alana yayılan yangın sabah saatlerinde tamamen söndürüldü.

ZARAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, dün Akhan ve Kale mahalleleri yakınındaki buğday tarlasında başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangını soğutma ve zarar tespit çalışmalarına başladı.

YANGINA SEBEP OLANLARA PARA CEZASI UYGULANACAK

Ekipler yangının çıktığı tespit edilen Kale Mahallesi Kanalyolu mevkisinde buğday hasadı yapan biçerdöver sürücüsü Mehmet Ali Damlacık, tarla sahibi Serkan Baysal ve nakliyeci Ramazan Alar'ın ifadesine başvurdu. Yangına sebep olduğu iddia edilen kişilere para cezası uygulanacağı bildirildi.

Dün başlayan yangında bir vatandaş "Ocağım sönecek" diye feryat etmişti.

80 KOVAN ARILARLA BİRLİKTE TELEF OLDU

Yangın sırasında Akhan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan 80 arı kovanı arılarıyla birlikte telef oldu.

Denizli Orman İşletme Müdürü Mehmet Kaya, AA muhabirine, yangının söndürülmesinde 30 arazöz, 10 su ikmal ve 10 ilk müdahale, 3 dozer, 3 greyder, 3 helikopter ve uçak ile hizmet verdiğini söyledi.

"YANGINI TAMAMEN SÖNDÜRDÜK"

Yangına yaklaşık 200 ekiple müdahale edildiğini belirten Kaya, "Dün öğleden sonra başlayan yangını tamamen söndürdük. Sabah saatlerinde bir helikopterimiz tedbir amaçlı havalanarak birkaç riskli bölgeye su attı. Bundan sonra ekiplerimiz soğutma çalışması yapacak." dedi.

Kaya, yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili olan yangınla ilgili hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, incelemenin ardından da sahada ağaçlandırma işlemlerine başlayacaklarını kaydetti.

İşte yangın sonrası ortaya çıkan tablo;