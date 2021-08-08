"Yangını kesmeseydik Bodrum'a kadar giderdi"
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"Yangını kesmeseydik Bodrum'a kadar giderdi"

'Yangını kesmeseydik Bodrum'a kadar giderdi'
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in dayanışma anlayışı kapsamında orman yangınları için vakit kaybetmeden harekete geçen İzmir İtfaiyesi'nin ekibi, Bodrum'un Mazı Mahallesi'ndeki Kissebükü Koyu'nda rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına ilk müdahale eden ekipti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in dayanışma anlayışı kapsamında orman yangınları için vakit kaybetmeden harekete geçen İzmir İtfaiyesi'nin ekibi, Bodrum'un Mazı Mahallesi'ndeki Kissebükü Koyu'nda rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına ilk müdahale eden ekipti. İzmir İtfaiyesi Arama Kurtarma Afet İşleri Koordinatör Amiri Abdül Duyulur, "Eğer yangını kesmeseydik Bodrum merkeze kadar giderdi" dedi.

Antalya ve Muğla'da çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına ilk günden itibaren destek veren İzmir İtfaiyesi, yangın söndürme çalışmalarında kritik roller oynadı. Bodrum'un Mazı Mahallesi'ndeki Kissebükü Koyu'nda öğleden sonra başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayılan yangına ilk müdahaleyi İzmir itfaiyesi yaptı ve alevlerin Bodrum'un merkezine gitmesinin önüne geçti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden söndürme ve ardından soğutma çalışmalarıyla ise ormanın büyük bir bölümü kurtarıldı.

"Gündüz - gece farkını lehimize çevirdik"

İzmir İtfaiyesi AKS Paramedik Sorumlusu Şenol Dereköy dinlenme arasında olayı şöyle attı:

"Birçok noktada müdahalede bulunduk. Ancak Kissebükü Koyu'nun önemi biraz daha farklı. Aşağı Mazı'da beklerken daha acil bir ihbar üzerine buraya geldik. Yol kısmı da biraz problemli. Geldiğimizde önemini fark ettiğimiz şey, diğer tarafta hiç yol olmamasıydı. Bu sınırı geçmiş olsa müdahale çok zor olacaktı. 2 saat boyunca baskıladık. Gündüz - gece farkını lehimize çevirdik. Karanlıkta parlayan noktalar ışıldayarak bize daha fazla yardımcı oldu. Geceye kadar tam olarak sönmesini sağladık" şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma Afet İşleri Koordinatör Amiri Abdül Duyulur'a göre de Kissebükü'nde yangının çıktığı bölge çok önemli bir noktaydı. Sürekli söndürme işlemi yaptıklarını dile getiren Duyulur, "Ama kesmeyi başardık. Eğer yangını kesmeseydik Bodrum merkeze kadar yangın giderdi" dedi.

"Mazı köyünde araçları kurtardık"

Kissebükü'nde arazi şartlarının kötü ve kayalıklar keskin olduğunu dile getiren İzmir İtfaiyesi Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü İtfaiye Eğitmeni Onur Alp Turaç Küçük ise şöyle konuştu: "Ufak yaralanmalar da oldu bende. Baya yoğun çalışma yaptık. Yangının önüne geçtik. Mazı köyünde 4-5 evi yanmaktan kurtardık. Aşağı Mazı köyünde araçları kurtardık. "

"Büyükşehir Belediyemize güvenimiz tam"

İzmir İtfaiyesi Güney Bölge Çaybaşı Birinci Posta Çavuşu Mete Kemal Girginer ise "Yangını sağ tarafa doğru kaçırırsak Bodrum'a kadar yanaşacaktı. O tarafta yol yok, tamamen ormanlık bölge. Müdahale edebileceğimiz tek nokta burasıydı. Koordineli bir şekilde çalıştık ve Bodrum tarafına geçmesini engelledik. Biz elimizden geleni fazlasıyla yaptık. Kendimize, ekipmanlarımıza, kurumumuza, Büyükşehir Belediyemize güvenimiz tam" dedi.

Öte yandan İzmir İtfaiyesi'nin 11 gündür Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek veren ekibi ise yağmurun başlaması üzerine Muğla'dan gelen destek talebini değerlendirerek Muğla'ya geçti.

Kaynak: Habermetre

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