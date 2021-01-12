YANGINI İZLERKEN SOSYAL MESAFEYİ UNUTTULAR
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YANGINI İZLERKEN SOSYAL MESAFEYİ UNUTTULAR

12.01.2021 15:08 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:13
YANGINI İZLERKEN SOSYAL MESAFEYİ UNUTTULAR

KAĞITHANE'de, 6 katlı binanın apart otel olarak kullanılan en üst katında yangın çıktı.

KAĞITHANE'de, 6 katlı binanın apart otel olarak kullanılan en üst katında yangın çıktı. Yangını izlemeye gelen vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu.

Çağlayan'daki Vatan Caddesi 52 numarada bulunan 6 katlı binanın apart otel olarak kullanılan en üst katında 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Boş olduğu öğrenilen otelin penceresinden duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürülürken, yangını izlemeye gelen vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. 

Görüntü dökümü:

---------------Olay yeri-İtfaiye ekiplerinin çalışması-Yangını izleyen vatandaşlar

-Genel ve detaylar


YANGINI İZLERKEN SOSYAL MESAFEYİ UNUTTULAR
YANGINI İZLERKEN SOSYAL MESAFEYİ UNUTTULAR
YANGINI İZLERKEN SOSYAL MESAFEYİ UNUTTULAR
YANGINI İZLERKEN SOSYAL MESAFEYİ UNUTTULAR
YANGINI İZLERKEN SOSYAL MESAFEYİ UNUTTULAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat DELİKLİTAŞ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 15:13:40. #1.14#
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