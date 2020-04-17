Yangını izlerken sosyal mesafeyi unuttular Kayseri'de bir apartmanda çıkan yangını izlemek için toplanan vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uymadı.

Kayseri'de bir apartmanda çıkan yangını izlemek için toplanan vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uymadı.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Alperen Caddesi Şafak Sokak üzerinde bulunan 11 katlı bir apartmanın bacasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, vatandaşlar izlemek için çevrede toplandı. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaması da dikkatlerden kaçmadı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA