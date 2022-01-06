Yangını haber alıp eve geldi; oğlunu görünce sarılıp, gözyaşı döktü

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da bir evde çıkan yangında, Fazıl Altunkalem ile oğlu Onur Altunkalem (14) dumandan etkilendi. Yangın haberini alıp eve gelen Elif Altunkalem, eşi ve oğlu için endişelenip sinir krizi geçirdi. Ambulansa alınana Elif Altunkalem, oğlu Onur'u karşısında görünce sarılıp gözyaşı döktü.

Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 255 Sokak'ta 6 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan Altuntekin ailesinin evinde dün saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Evde bulunan Fazıl Altunkalem ile oğlu Onur Altunkalem itfaiyeye haber verip, dışarı çıktı. Adrese gelen ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Apartmanda oturan ve dumandan etkilenen Deste Gülbora, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Eşi Orhan Gülbora, alevlerin saniyeler içinde balkona yükseldiğini belirterek, "Yangın sırasında balkona kaçtık. Alevler balkonumuza kadar geldi. Eşim ve ben dumandan etkilendik. Ne olduğunu anlayamadım" dedi.