Yangını fark eden oğlu annesini alevlerin arasında kalmaktan kurtardı
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Yangını fark eden oğlu annesini alevlerin arasında kalmaktan kurtardı

10.03.2021 10:27 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:32
Yangını fark eden oğlu annesini alevlerin arasında kalmaktan kurtardı

Serik'te 65 yaşındaki yaşlı kadının kaldığı 3 katlı evde yangın çıktı.

Serik'te 65 yaşındaki yaşlı kadının kaldığı 3 katlı evde yangın çıktı. Üst katta oturan oğlu tarafından fark edilen yangında, can kaybı olmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde sabah 07.30 sıralarında meydana geldi. 65 yaşındaki Ayşe Küçüktat'ın kaldığı 3 katlı evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını üst katta oturan oğlu farketti ve annesi Küçüktat'ı alevlerin arasında kalmaktan kurtararak dışarı çıkarttı. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Serik itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken yangının çıktığı daire kullanılamaz hale geldi. Üst kattaki ev ise dumandan etkilendi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Yangını fark eden oğlu annesini alevlerin arasında kalmaktan kurtardı
Yangını fark eden oğlu annesini alevlerin arasında kalmaktan kurtardı
Yangını fark eden oğlu annesini alevlerin arasında kalmaktan kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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