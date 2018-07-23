Yangını Devriye Görevindeki Bekçiler Fark Etti
Adana'da bir iş yerinde çıkan yangın, devriye görevindeki bekçilerin fark edip durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine büyümeden söndürüldü.
Adana'da bir iş yerinde çıkan yangın, devriye görevindeki bekçilerin fark edip durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine büyümeden söndürüldü.
Merkez Seyhan ilçesi Yeni Mahalle Öğretmenler Bulvarı'nda devriye görevi yapan bekçiler, yapı malzemeleri satışı yapılan iş yerinin arka bölümünden alev yükseldiğini gördü.
Bekçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevkedilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar oluştu.
Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.