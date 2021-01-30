YANGINI BIRAKIP GAZETECİYE SALDIRDILAR
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YANGINI BIRAKIP GAZETECİYE SALDIRDILAR

30.01.2021 14:20 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:24
YANGINI BIRAKIP GAZETECİYE SALDIRDILAR

Sultangazi'de bir apartmanın girişinde bulunan elektrik panosunda yangın çıktı.

Sultangazi'de bir apartmanın girişinde bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. Yangını görüntülemek isteyen basın mensubuna saldıran 3 kişiye polis güçlükle engel oldu.

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2114 Sokak'ta dün akşam saat 21.30 sıralarında bir apartmanın girişinde bulunan elektrik panosunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların uyarısı üzerine bazı bina sakinleri kendilerini dışarı atarak, itfaiyeye haber verdi. 

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Bina sakinlerinden üç kişi yangını görüntülemek isteyen basın mensubuna küfür ve hakaret edip, saldırmak istedi. Polisin ve sağduyulu vatandaşların müdahalesiyle saldırganlar uzaklaştırıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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