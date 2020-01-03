Yangından zarar gören üreticiye Büyükşehir'den destek

03.01.2020 16:35 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:35

Gübrenin 25 tonu sanatçı Haluk Levent'in desteğiyle temin edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi geçen Ağustos ayındaki yangın nedeniyle sertleşmiş, nem tutma özelliği azalmış ve organik zenginliği kaybolmuş toprakların yeniden yeşerebilmesi için üreticilere desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Menderes'e bağlı Çatalca, Efemçukuru, Kuyucak, Yeniköy mahalleleri ile Seferihisar'a bağlı Beyler ve Orhanlı mahallelerinden toplam 408 üreticiye 75 ton solucan gübresi dağıttı. Gübrenin 25 tonu, orman yangınının açtığı yaraları birlikte sarmak amacıyla sanatçı Haluk Levent'in desteğiyle temin edildi.

Çatalca Mahallesi'nde bugün düzenlenen dağıtım töreninde İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Büyükşehir Belediyesi olarak amaçlarının "vatandaşın hayatına dokunmak, onların hayatını değiştirmek, daha iyi bir hayat ve daha iyi bir tarım mümkün diyerek üreticileri müreffeh bir hale getirmek" olarak tanımladı. Özuslu, bu amaç doğrultusunda üreticilere destek vermeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Haluk Levent'e teşekkür

Konuşmasında desteğinden dolayı Haluk Levent'e teşekkür eden Özuslu, "Bu memleketin köylüsünden, işçisinden bihaber bir biçimde yapılan sanattan kimseye hayır gelmez. Haluk Levent Adanalı ancak İzmir'e yardım ediyor. Toplumsal dayanışma işte budur" dedi.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Menderes Belediyesi olarak zarara uğrayan çiftçilerin her daim yanlarında olacaklarını vurguladı.

Çatalca Mahallesi Muhtarı Süleyman Üstün Güner ise yangının bilançosunun ortaya çıktığı ilk günden beri kendilerine destek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler