Yangından zarar gören ailelerin hesaplarına maddi yardımlar yatmaya başladı
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Yangından zarar gören ailelerin hesaplarına maddi yardımlar yatmaya başladı

Yangından zarar gören ailelerin hesaplarına maddi yardımlar yatmaya başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Manavgat yangınında evleri, ahırları, depoları kullanılamaz durumda olan aileler için toplamda 1 milyon 332 bin liraya ulaşacak maddi yardımın banka hesaplarına yatırmaya başladıklarını söyledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Manavgat yangınında evleri, ahırları, depoları kullanılamaz durumda olan aileler için toplamda 1 milyon 332 bin liraya ulaşacak maddi yardımın banka hesaplarına yatırmaya başladıklarını söyledi. Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin aşure günü etkinliğinde konuşan Başkan Uysal, "Mülki idareden, muhtarlarımızdan teyitler alınarak, her aileye biner lira olmak üzere yardımlar yatmaya başladı" dedi.

Bu yıl 25'inci kuruluş yılını geride bırakan Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı, falez sahil bandında yer alan Engelsiz Kafe'de aşure günü etkinliğini düzenlendi. Tahıllar, meyveler, kuru meyveler ve kuruyemişlerden yapılan ve birçok kültürde yer alan aşure, Engelsiz Kafe'de farklı bir tarifle hazırlandı. Engelsiz Kafe'nin aşuresi Çölyak hastaları da düşünülerek glütensiz olarak kaynatıldı.

"İşte Engelsiz Kafe"

Eşi Ümran Uysal'la etkinliğe katılan Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, yedi yıldır kamu alanlarına ilişkin farklı bir yaklaşımı Muratpaşa'dan Türkiye'ye tanıtmaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Uysal, "Denize sıfır alanların, en değerli kamusal arazilerin engellilerimiz, yaşlılarımız tarafından kullanıldığı, halk kafelerin toplumun bütün kesimleri tarafından kullanıldığı, çayın 2 liraya içilebildiği bir mantığı Türkiye'mize kazandırmaya gayret ediyoruz. Farklı bir yaklaşımı, farklı bir ele alış şeklini, farklı bir uygulamayı yedi yıldır Muratpaşa'mızdan Türkiye'mize tanıtmaya çalışıyoruz. İşte Engelsiz Kafe'miz de bu çalışmalarımızdan bir tanesi" dedi.

"Yardımlar banka hesabına"

Engelsiz Kafe'de, Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı'nın engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları uyguladığını belirten Başkan Uysal, ancak vakfı çalışmalarının sadece bununla sınırlı olmadığını söyledi. Başkan Uysal, son olarak, 28 Temmuz'da Manavgat'tan başlayan ve Gündoğmuş, İbradı, Akseki ve Alanya'da da yaşanan Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük orman yangınında evleri küle dönen, ahırları, depoları kullanılamaz durumda olan ailelere yönelik bir çalışmaya başladıklarını aktardı.

Bölgede yaptıkları hasar tespit çalışması sonunda bin 332 aileye biner liralık maddi destek sağlamaya karar verdiklerini dile getiren Başkan Uysal, toplam 1 milyon 332 bin liralık desteğin bugün itibariyle ailelere ulaştırılmaya başlandığını açıkladı. Başkan Uysal, "Mülki idareden, muhtarlarımızdan teyitler alınarak, her aileye biner lira olmak üzere yardımlar banka hesaplarına yatmaya başladı" diye konuştu. - ANTALYA

Yangından zarar gören ailelerin hesaplarına maddi yardımlar yatmaya başladı
Yangından zarar gören ailelerin hesaplarına maddi yardımlar yatmaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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