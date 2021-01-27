Yangından yaralı kurtarılan yavru kedi, 'Ateş' adı verilip, sahiplendirildi
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Yangından yaralı kurtarılan yavru kedi, 'Ateş' adı verilip, sahiplendirildi

27.01.2021 09:49 | Son Güncelleme: 27.01.2021 09:53
Yangından yaralı kurtarılan yavru kedi, 'Ateş' adı verilip, sahiplendirildi

İZMİR'de bir fırının çatısında çıkan yangında mahsur kalan ve son anda yaralı olarak kurtarılan yavru kedi, 20 günlük tedavi ile sağlığına kavuştu.

İZMİR'de bir fırının çatısında çıkan yangında mahsur kalan ve son anda yaralı olarak kurtarılan yavru kedi, 20 günlük tedavi ile sağlığına kavuştu. Sahiplendirilen yavru kediye 'Ateş' ismi verildi. Yangın anında anne kedinin sesini duyarak, yavrusunun 

kurtulmasını sağlayan Konak Mahallesi Muhtarı Tamer Yıldırım, "Sevinçliyiz. Bir can dostumuzun kurtarılmasına vesile olduk" dedi.

Konak ilçesindeki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Havra Sokağı yakınındaki fırının çatısında, 6 Ocak günü yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yangını haber alıp, olay yerine gelen Konak Mahallesi Muhtarı Tamer Yıldırım, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sırasında içeriden kedi sesi geldiğini duydu. Durumu ekiplere bildirdi. İtfaiye ekipleri kedi sesinin geldiği yere yöneldi. Çatı arasındaki 5 yavru kediden 4'ünün telef olduğu, birinin yaralı olduğu görüldü.

SAHİPLENDİRİLEN YAVRUYA 'ATEŞ' ADI VERİLDİ

Vücudunun çeşitli yerleri yanan yavru kedi, Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 20 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşturulan kedi, sahiplendirildi.  'Ateş' adı verilen kedinin kurtarılmasını sağlayan Konak Mahallesi Muhtarı Tamer Yıldırım, "Yangın sırasında anne kedinin sesini duyduk. Acı içinde miyavlıyordu. Yavruları olabileceğini düşündük. Tahminimiz de doğru çıktı. İtfaiye ekipleri, yavrularından birini çatıda yaralı buldu.Her şeye rağmen bir can dostumuzun kurtarılmasına vesile olduk. Bir cana dokunduk" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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