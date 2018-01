Yangından Sonra Kaybolan Ailenin Yakınlarından Savcılığa Dilekçe

KASTAMONU merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım 2017'de çıkan yangın sonrası kaybolan 5 kişilik Çataloğlu Ailesi için arama çalışmaları devam ediyor. Savcılığa bilgi almak için dilekçe veren ailenin yakınları, savcının kendilerine "Haftaya her şey açıklanacak, elimizde deliller var" dediğini söyledi.



Bürme köyünde 29 Kasım 2017 tarihinde Çataloğlu Ailesi'ne ait iki ev yandı. Evlerden birinde oturan Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar'a yangından sonra ulaşılamadı. Evin enkazında yapılan çalışmalarda ise yanmış bir ceset bulundu. 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu'na ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Soruşturma kapsamında, aileye ait 4 büyükbaş hayvan ahırlarında bulunan Erhan K. ve kardeşi Ersan K. 13 Aralık'ta, Erhan K.'nin kayınpederi Ali Ş. 16 Aralık'ta, henüz adları açıklanmayan 2 kişi de 19 Aralık'ta tutuklandı.



'HER ŞEY HAFTAYA AÇIKLANACAK'



Çataloğlu Ailesi'nin yakınları bugün Kastamonu Adliyesi'ne gelerek kayıp olan 5 akrabaları hakkında 38 gündür sağ ya da ölü olduklarına dair hiçbir bilgi alamadıkları gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdi. Olayı soruşturan Cumhuriyet savcısı ile de görüşen kayıp Fazıl Çataloğlu'nun yeğeni Sebahat Ertan, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Amcamın ve ailesinin bulunmasını istiyoruz. Savcı Bey bize 'Haftaya her şey açıklanacak, elimizde deliller var' dedi. Biz cenazelerinin bulunmasını istiyoruz. Mezarları olsun, başlarında dua etmek istiyoruz. Bizden Adli Tıp'ta bulunan bir cenazenin toprağa verilmesi için mezar yerini belirlememiz istendi. Önümüzdeki hafta Adli Tıp'tan gelecek cenazemizi toprağa verebileceğimizi söylediler."



