Yangından Kurtulmak için Pencerelerden Atladılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yangından Kurtulmak için Pencerelerden Atladılar

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

İspanya'nın Barcelona kentinde bir otelde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

İspanya'nın Barcelona kentinde bir otelde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İnsanlar yangından kurtulmak için pencerelerden atladılar. O sırada bölgeden geçmekte olanlar da yere yataklar serdi. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi de yaralandı. Katalan polisi yangının nedenini araştırıyor

DailyMotion.com - Güncel

Barcelona, İspanya, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title