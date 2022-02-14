Yangından Kurtulmak için Pencerelerden Atladılar
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İspanya'nın Barcelona kentinde bir otelde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
İspanya'nın Barcelona kentinde bir otelde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İnsanlar yangından kurtulmak için pencerelerden atladılar. O sırada bölgeden geçmekte olanlar da yere yataklar serdi. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi de yaralandı. Katalan polisi yangının nedenini araştırıyor
DailyMotion.com - Güncel