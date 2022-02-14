İspanya'nın Barcelona kentinde bir otelde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İnsanlar yangından kurtulmak için pencerelerden atladılar. O sırada bölgeden geçmekte olanlar da yere yataklar serdi. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi de yaralandı. Katalan polisi yangının nedenini araştırıyor

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