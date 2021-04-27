Son dakika! Yangından kurtulmak için çatıdan atlayan şahıs hayatını kaybetti
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Son dakika! Yangından kurtulmak için çatıdan atlayan şahıs hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gündem haberine göre Bağcılar'da 6 katlı binanın çatısında tadilat yaptığı sırada çıkan yangında mahsur kalarak paniğe kapılıp vatandaşların açtığı battaniyeye atlayan şahıs, hastanede hayatını kaybetti.

Bağcılar'da 6 katlı binanın çatısında tadilat yaptığı sırada çıkan yangında mahsur kalarak paniğe kapılıp vatandaşların açtığı battaniyeye atlayan şahıs, hastanede hayatını kaybetti.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Bağcılar Kirazlı Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki Ahmet Çilingir, çatıda izolasyon çalışması yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında çatıda mahsur kalan Ahmet Çilingir, paniğe kapılarak çatıdan sarkarak alt kattaki eve girmeye çalıştı. Pencerenin kapalı olduğunu fark eden Çilingir, daha sonra vatandaşların açtığı battaniyenin üzerine doğru atladı. Ahmet Çilingir hastaneye kaldırılırken, yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Ahmet Çilingir'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

Son dakika! Yangından kurtulmak için çatıdan atlayan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika! Yangından kurtulmak için çatıdan atlayan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika! Yangından kurtulmak için çatıdan atlayan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika! Yangından kurtulmak için çatıdan atlayan şahıs hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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