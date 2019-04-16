Yangından Kurtulmak İçin 2. Kattan Atladı, Hastanede Öldü

– Hollanda'da bir apartmanda çıkan yangın sonucu, yangında mahsur kalan bir apartman sakini pencereden aşağı atladı. 27 yaşındaki adamın hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Hollanda'nın Rotterdam şehrinin Hilledijk bölgesinde bulunan bir apartmanda 13 Nisan'da yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu apartmanın 2. katında mahsur kalan bir apartman sakini pencereden atlayıp alevlerden kurtulmak istedi. Ağır yara alan adam, yangın sonrası bölgeye gelen ambulans ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Ancak, adamın tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin açıklamasına göre, yangın binanın alt katında bulunan kuaförde başlayıp binanın üst katlarına sıçradı. Ayrıca, yangın sonucu iki kişinin daha yaralandığını fakat sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edildiği de belirtildi.

Polisin bugün yaptığı açıklamada ise, soruşturmanın devam ettiği ve yangının kasten çıkarılmış olabileceği bilgisi yer aldı.

Kaynak: DHA