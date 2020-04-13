Yangından kurtarılan yavru kediler suni teneffüsle hayata döndürüldü
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İtfaiye, 3. Sayfa

Yangından kurtarılan yavru kediler suni teneffüsle hayata döndürüldü

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süpermarkete ait, içerisinde kedi yavrularının olduğu konteynerde yangın çıktı.

13.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:24
Yangından kurtarılan yavru kediler suni teneffüsle hayata döndürüldü

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süpermarkete ait, içerisinde kedi yavrularının olduğu konteynerde yangın çıktı. Yangının söndürülmesinin ardından fark edilen kediler, itfaiye erleri ile vatandaşların müdahalesiyle hayata döndürüldü.

Öğle saatlerinde Konacık Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir toptan marketin yan tarafından bulunan, içerisinde karton ve kağıtların konulduğu konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kartonların tutuşmasıyla bir anda büyüyen yangını fark eden çevredeki vatandaşlar ve market çalışanları itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bodrum İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı 2 arazöz ve bir hızlı müdahale aracı yangın yerine sevk edildi.

Yavru kedileri fark ettiler

İtfaiye ekipleri, kartonlar ve etraftaki malzemeleri saran alevleri söndürdü. Soğutma çalışmaları esnasında konteyner içerisinde henüz birkaç günlük 4 yavru kedi fark edildi. Hemen kedileri dışarı alan itfaiye erleri, market çalışanları ve vatandaşlar, kedileri kurtarabilmek için yoğun çaba harcadı. Kedilerin ağzına üfleyerek ve karın kısmına masaj yaparak nefes alabilmeleri için uğraşan ekipler ve vatandaşlar, uzun süre kedileri hayata döndürmeye çalıştı. O esnada bazı market çalışanları olan biteni ağlayarak izledi.

2 kedi kurtarıldı

Uzun uğraşlar sonucu 4 yavru kediden 2 tanesi kurtarılırken, 2 tanesi ise yaşamını yitirdi. Hayata döndürülen kediler, anne kedinin alabilmesi güvenli bir yere bırakıldı. Kedileri kurtarabilmek için yoğun uğraş veren vatandaşlardan pazarcı esnafı Yılmaz Polat, "Açıkçası yangının üstüne geldik. Ben de buradaki toptancıdan seyyar pazarıma malzeme almaya gelmiştim. Yangında kedilerin olduğunu gördük. İkisini kurtardık, biraz onlara nefes verdik. Biraz masaj yaptık ama 2'sini maalesef kaybettik. Buna şükür diyelim" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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