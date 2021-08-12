Yangından Kurtarılan Kaplumbağalar Emin Ellerde
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Yangından Kurtarılan Kaplumbağalar Emin Ellerde

Yangından Kurtarılan Kaplumbağalar Emin Ellerde
Habermetre - Haberler | Toplum

Dün öğle saatlerinde Menemen'e bağlı Doğaköy ve Yanıkköy arasındaki makilik alanda çıkan yangın; orman teşkilatı, itfaiye ve Menemen Belediyesi ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Dün öğle saatlerinde Menemen'e bağlı Doğaköy ve Yanıkköy arasındaki makilik alanda çıkan yangın; orman teşkilatı, itfaiye ve Menemen Belediyesi ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın sırasında Menemen Belediyesi ekipleri tarafından kurtarılan 3 kaplumbağa da Menemen Belediyesi Seyrek Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirildi.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar olan kaplumbağalar getirildikleri Seyrek Geçici Hayvan Bakımevi'nde veterinerler tarafından tedaviye alındı.

DOĞAYA SALINACAK

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Seyrek Geçici Hayvan Bakımevi'ndeki veterinerlerden kaplumbağaların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Yanıkları tedavi edilen, rutin kontrolleri yapılan kaplumbağaların genel durumlarının iyi olduğunu belirten Başkan Vekili Pehlivan, "Çok şükür ki yangın sebebiyle can ve mal kayıpları yaşamadık. Tedavisini yaptığımız can dostlarımızı birkaç gün kontrol altında tuttuktan sonra doğaya salacağız. Belediye ve veteriner personelimize hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

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