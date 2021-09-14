Yangından kurtarılan hayvanların çiftlikte uyumlu yaşamı

ANTALYA'daki orman yangınlarının ardından özel donanımlı araçlar ile Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirilen ağır yaralı hayvanların tedavileri devam ediyor. Yangında zarar gören keçi, kuzu, ördek ve kedinin çiftlikteki uyumlu yaşamı görünleri mutlu ediyor. HAYTAP Saha Sorumlusu Zuhal Arslan, "Günlerdir buradayız, günlerdir kediler koyun ile keçi ile kucak kucağa yatıyor. Ördeğimiz de, koyun ile çok iyi anlaşıyor. İnanılmaz hayranlıkla izliyoruz" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınlarındaki alevlerin ortasında kalan birçok hayvan yaralandı. Yaralı hayvanlar, ekipler ve gönüllülerin yardımıyla yangın bölgesinden kurtarılarak güvenli bölgelere getirildi. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüleri tarafından kurtarılan yaralı hayvanlar ilk olarak bölgede kurulan sahra çadırında tedaviye alındı. Burada 21 gün boyunca tedavileri yapılan keçi, kuzu, ördek ve kedi gibi vücutlarında 3'üncü derece yanık bulunan hayvanlar, özel donanımlı araçlar ile Bursa'ya getirildi. Nilüfer ilçesindeki bir çiftlikte kurulan hayvan hastanesinde tedavi ve gözetim altına alınan hayvanlar, tedavilerinin ardından Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne nakledilecek.