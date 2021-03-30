Yangından kurtarılan çocuklar ağlayarak annelerine sarıldı
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Yangından kurtarılan çocuklar ağlayarak annelerine sarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yangından kurtarılan çocuklar ağlayarak annelerine sarıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında vatandaşlar tarafından evden kurtarılan Suriye uyruklu 2 çocuk ve anneleri korku dolu anlar yaşadı.

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında vatandaşlar tarafından evden kurtarılan Suriye uyruklu 2 çocuk ve anneleri korku dolu anlar yaşadı. Büyük korku yaşayan iki çocuk bir yandan ağlarken bir yandan da annelerine sarılarak teselli buldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bu sabah saat 09.00 sıralarında sanayi sitesi içinde bulunan iki katlı bir evin ikinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Suriye uyruklu bir ailenin kaldığı evde bulunan anne ve iki çocuğu sanayi esnafı binanın giriş kapısını kırarak anne ve çocuklarını dışarı çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken 2 küçük çocuk yaşadıkları korkunun etkisiyle sürekli ağlarken annelerine sarılarak teselli buldu.

Hakkı Karabulut'a ait olan evde kiracı olarak kalan 2 çocuklu Suriyeli aile yangından zarar görmeden kurtarılırken, sanayi esnafı Mesut Dalkıran, "Evde alevlerin yükseldiğini gördük. Hemen apartman kapısının camlarını kırarak anne ve iki çocuğu kurtardık. İtfaiyeye haber verdik onlar da hemen geleerek yangına müdahale ettiler" dedi. - MANİSA

Yangından kurtarılan çocuklar ağlayarak annelerine sarıldı
Yangından kurtarılan çocuklar ağlayarak annelerine sarıldı
Yangından kurtarılan çocuklar ağlayarak annelerine sarıldı
Yangından kurtarılan çocuklar ağlayarak annelerine sarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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